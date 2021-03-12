原标题：战略投资零氪科技背后 透露阿里健康怎样的新版图？

一直以来，互联网医疗行业的发展饱受争议。

这背后的原因在于，整个行业在商业模式上还相对比较单一。从头部企业的营收结构来看，医药电商是目前各大互联网医疗公司主要的营收和盈利来源。

以阿里健康为例，2021财年中期财报显示，医药自营业务和医药电商平台业务的收入分别为60.36亿元、9.25亿元，合计69.61亿元，占总收入的比例为97.2%，医药自营业务仍是其收入主要构成。这种情况在京东健康、平安好医生等头部互联网医疗企业上也可窥见。

于是，“有电商靠卖药，没有电商靠融资输血”成为了众多观察者对互联网医疗行业的评价。

事实真是如此吗？有一半是对的，从当前情况来看，医药电商确实是支撑互联网医疗企业营收的重要来源，但另一半不对的地方在于，以阿里健康等为代表的行业内的先行者们在数字医疗、健康科技等板块也正逐步渗透，并欲以此成为大健康生态的重要参与者与推动者。

因此，探讨一个行业和企业，不能只关注当前财务数据所体现的业绩、资本市场效应、新名词新概念上，更应当关注行业与企业每一个动作背后的商业逻辑演变，以及对于未来的预判和为预判所匹配的资源与实践上。

就在近期，医疗大数据独角兽企业零氪科技宣布获得阿里健康战略投资，双方将共建以患者为中心，以技术创新为驱动的中国肿瘤患者全疾病周期服务平台，积极探索线上肿瘤专科药品创新服务模式，打造线上线下的肿瘤专科医疗服务阵地，为肿瘤患者提供覆盖全疾病周期、从医到药的优质医疗健康服务。

此次战略投资零氪科技，既是阿里健康在重大疾病领域的新布局，也表明了阿里健康以互联网创新技术助力严肃医疗的决心。

可以看出，从医药零售等业务深入到严肃医疗领域，一个隐藏在冰山之下的，阿里健康的新版图正逐渐浮出水面。

战略投资零氪科技，阿里健康在下什么样的棋？

在5个月前，阿里健康发布的2021财年中期财报显示，阿里健康在半年之中实现了71.6亿元营收，净利润为2.8亿元。成立6年以来，这家互联网医疗巨头首度扭亏为盈。

观察财报发现，除了增长迅速的医药自营业务之外，医疗健康服务业务与数字医疗业务同样出现了明显的上扬，营收增长幅度分别达到了43.3%与30.3%。

两项业务背后，是阿里健康逐渐深入医疗产业各个环节的尝试，从智慧医院、医疗AI到追溯码助力新药研发，布局横跨B、C两端。值得注意的是，这些布局背后都有一条清晰的主线——基于AI、大数据、信息化等前沿科技进行医疗行业的数字基础建设。而这些业务业绩的增长，说明了阿里健康已经在数字医疗等领域取得了不错成绩。

从这个维度看，战略投资医疗大数据头部企业零氪科技，是阿里健康持续深入布局数字医疗新基建的重要举措。

作为长期致力于肿瘤大数据及人工智能的科技企业，零氪科技为医药、医疗产业各方提供大数据和人工智能整体解决方案。目前主要业务包括药品真实世界研究、患者健康管理业务、患者招募业务等，并专注于提供以肿瘤和罕见病为代表的重大疾病领域的解决方案。

另一方面，阿里健康以互联网模式涉水重大疾病的科研诊疗和基因检测、生物疫苗等领域。通过此次战略投资合作，阿里健康与零氪科技双方将基于各自在重大疾病领域的能力，连接阿里健康平台、零氪互联网医院和肿瘤患者服务中心等，为用户提供精准便捷的重疾服务，提升疾病治疗与服务水平。

也就是说，阿里健康意在通过与零氪科技的合作，将已经积淀下来的技术能力再往前推进一步，即在严肃医疗领域打开新的想象空间。

当然，做医疗大数据的企业在近些年涌现不少，为何阿里健康偏偏选择的是零氪科技？这不得不谈到目前医疗大数据行业现状。

根据智研咨询集团发布的《2019-2025年中国健康医疗大数据行业市场潜力分析及投资机会研究报告》，尽管医疗健康大数据的应用前景广阔，例如辅助诊疗和健康管理等细分场景与人们的生活密切相关，具有很好的落地价值，但目前行业仍存在两大痛点问题。

一是数据来源非常复杂，除了普通的检验检查，医生书写的病历以外，还要搜集诸如基因检测、体检健康信息等数据，这对入局者来说具有很高的门槛。二是临床上对于辅助诊断的标准很高，医学数据与结论间要求较强的因果关系，因此十分考验企业对医疗行业的理解。

零氪科技基于这两大问题，为客户提供了数据结构化的服务和数据应用层的服务。为此，组建了横跨“临床医学、计算机科学、药物研发、人工智能技术、商业化服务”的千余人团队，与全国上百家三甲医院展开合作，搭建了自主研发的全球先进的医疗大数据处理平台和技术支撑体系，进行数据治理、挖掘及分析应用等，为产业提供重大疾病端到端的医疗科技解决方案。从实践成果看，零氪科技的业务已覆盖全国31个省市自治区，累计服务数万国内一线临床医师和百万肿瘤等重疾患者。

再看市场空间。国家卫健委的数据显示，中国每年新发癌症病例超350万，死亡病例超200万，防控形势严峻，业内对肿瘤治疗领域创新药物和治疗方案的需求非常迫切。也因此，选择肿瘤大数据进行深挖，也将对双方未来的市场开拓带来巨大的想象力。

综上来看，正是阿里健康以互联网技术助力严肃医疗的决心，并推进医疗数字新基建的战略定力，与零氪科技持续推进肿瘤大数据应用与进行场景深挖的魄力，促成了这次合作。

以此为契机，阿里健康通过科技与服务向医疗健康全领域布局的计划再向前迈进一大步。

追问：阿里健康的医疗梦想图谱如何绘制？

究竟如何审视一家企业？回答这个问题，就是在回答我们如何去看待一家企业的成长，是用静态的角度，还是动态的视角。

阿里有淘宝、天猫、阿里云等核心业务。通过对阿里健康过往动作和历年财报可以发现，阿里健康在商业模式上已经进行了三次跃迁。

第一次是2015到2016年，阿里健康基于阿里在电商方面的基因优势，迅速拓展到医药电商领域，完成了医药自营业务和医药电商平台的搭建，并逐步发展为健康管理服务平台；第二次是2017到2019年，阿里健康通过支付宝等阿里生态资源，搭建了线上线下一体的互联网分级诊疗体系；第三次是2020年开始到现在，阿里健康深入布局医疗行业数字基础建设。

从演进方向可以看出，阿里健康在巩固既有优势业务之外，也在向外积极扩展，不断从最初的医药电商平台进化为全领域布局的医疗科技和服务企业。

顺此思路，阿里健康形成了医药电商、互联网医疗、追溯码平台、智慧医疗等业务版块，涉及患者、医院、医生、医药、保险几方角色。

抛开具体业务分类，阿里健康的业务主要集中在偏商业模式的医药新零售业务（医药电商平台、医药电商自营、医药O2O）和偏技术的医疗科技型业务（互联网医疗、追溯业务、智慧医疗）两方面。这两方面的业务构成了阿里健康发展的驱动飞轮，推动着其持续向医疗数字新基建的蓝海“深潜”。

不过，从阿里健康近年来的大手笔来看，医药新零售是其弹药与粮仓，医疗科技型业务则是其希望发展的未来。

医疗科技：挺进医疗行业“深水区”，带来新的想象空间

在阿里健康收入和盈利持续增长的过程中，药品销售贡献的比例较高，这或多或少成为行业热议的焦点。

但其实，与线下医疗服务相比，互联网医疗主要在于进行在线问诊、常见病和慢病复诊拿药，无法开展检查检验和手术等项目，对于同时提供医和药的平台来说，药品自然会占据较大比例。因此，不能简单看营收的大头就判断一家企业的布局逻辑。

从创立伊始，阿里健康便已在智慧医疗等医疗行业的“深水区”不断挺进。

去年11月，阿里与浙江大学医学院附属第一医院（简称“浙大一院”）共同打造的“未来医院”信息系统正式上线，成为全国首个基于云架构的智慧医院信息系统。

作为一家区域级的医疗中心，浙大一院的信息化建设已历经多年，但随着余杭、之江院区的新建，浙大一院面临数据量井喷，旧系统在算力上无法支撑的局面，加上各个院区之间系统繁多，信息不互联互通，使得医护人员在工作中需在多系统中来回切换。

为了解决这一问题，熙牛医疗（阿里健康在数字医疗领域的重要布局）承担了此次系统的开发。于是，一套完全以云架构为底座的信息系统搭建起来，每时每刻的海量数据变化，在强大的云计算能力下，实现了患者信息和医疗资源集中管理调度，并得到智能化高效匹配，且实现跨院区患者转移、医生多院区智能排班、检查检验智能多院区预约等。

基于该系统，浙大一院将医疗信息系统共性资源沉淀为多个能力中心（包括患者中心、预约中心、医保中心、支付中心等），从而更好实现系统互通，提升诊治以及运营效率，方便患者就医。

此外，为了能够加强对药品流通环节的服务把控，阿里健康基于追溯码技术，于去年天猫双十一期间推出首个网上买药保真机制，消费者在天猫购买带有“小蓝心”标记的药品后，均能通过淘宝、支付宝扫码的方式追溯药品源头，同时还能获赠假一赔十的正品险。

除了运用在药品流通环节，阿里健康还将追溯码技术拓展至新药研发临床试验和非药品追溯领域。此前，我国科研团队在科技部立项“干细胞治疗新冠肺炎”方案中，就已引入了“码上放心”追溯系统，首次实现临床试验用药物的全链路追溯，有效保证试验结果完整性、加速临床试验进度。这使得阿里健康在医疗数字化新基建的方面可迁移能力得到了验证。营收方面，2021上半财年，阿里健康的追溯及数字医疗业务已为其带来2470万元的收入，尽管对于整个营收体量来说，算不上太大，但也从某种层面证明了在医疗数字化领域，阿里健康已经点燃了星星之火。

战投零氪则是阿里健康深入生命科学的关键一笔，至此以后，阿里健康的医疗大数据之旅将不再拘泥于临床外数据。在巨头林立的药物研发领域，阿里健康正逐渐构建其影响力。

综上，作为阿里健康新的增长空间，以及业务飞轮的重要一环，医疗科技型业务已经取得不少突破，并将在接下来的市场验证中为阿里健康领跑医疗数字新基建带来重要推动力。

总结

阿里健康从医药新零售出发，不断优化诊疗购药流程，并以此充足“弹药和粮仓”，从而挺进医疗健康行业“深水区”，以期以合作者、实践者的角色参与到医疗变革的时代洪流中去。

正是基于此，无论是与浙大一院共同打造“未来医院”信息系统来改变医院的信息化水平，还是战略投资零氪科技以期为肿瘤患者带来更好的服务与体验，都在表明阿里健康已经有了明晰的战略方向，这将为阿里健康成为医疗行业的重要破局者带来巨大助力。

当然，需要注意的是，医疗健康赛道是一个“慢行业”，它需要入局者充足的耐心、恒心与善心。只有这样，方能使阿里健康在时间的见证下，让绚烂的医疗梦想成功落地。

(责编：赵超、吕骞)