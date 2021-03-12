人民网北京3月12日电 （记者罗知之）银保监会官网3月12日消息，银保监会于2018年至2020年系统组织开展了“农村中小银行股东股权三年排查整治行动”。三年来，3898家农村中小银行全部完成了机构自查和监管检查，实现了排查整治全覆盖的工作目标。

银保监会表示，农村中小银行股东数量多、结构极为复杂，呈现“小”“散”“弱”的特点。三年排查整治共涉及持股1%以上股东38.5万个、股权3889亿股，累计发现问题1.99万个，集中反映在以下五方面：

第一，股东资质不合格。部分问题投资者通过粉饰报表、财务造假等方式入股，为机构健康发展埋下隐患。如某农信社改制组建农商行时，第一大股东在审计报告中虚增收入8000余万元，将实际经营亏损篡改为盈利，隐瞒真实资质。

第二，入股资金来源不合规。部分股东以委托资金入股，最终酿成股权纠纷，影响机构经营稳定；还有的甚至贷款入股，导致资本严重不实。如某农商行70个股东从该行获取贷款13.1亿元用于向其投资入股，占该行总股本的62%。

第三，逃避“穿透”监管，超比例、超数量持有股权。部分股东通过与关联方签订抽屉协议、委托代持等方式隐匿关联关系，违反“两参或一控”等监管规定大量入股银行。如徐某及其22个“隐形”关联方以上述方式持有17家农商行股权共4亿股，其中在13家为主要股东。

第四，违规开展关联交易。部分机构违反关联交易条件、程序或超出额度向股东授信，还有的通过多种手段掩盖关联交易以规避监管和信息披露。如某农商行以不足该行最低执行利率一半的水平向9个关联方发放贷款2.5亿元；某农商行未履行关联交易审查程序，其股东及多家关联公司以“化整为零”方式从该行获取数十笔贷款，总额占该行资本净额的95%，其中大部分已形成不良。

第五，股权质押不受约束。部分股东未履行对机构的事前告知义务，高频次、高比例质押股权进行融资；部分机构直接或变相接受本行股权质押，最终形成资本流失。如某村镇银行6个主要股东未按程序向董事会提出申请即将所持股权全部质押，导致该行被质押股权占比高达56%；某农商行利用“股权质押反担保”的形式，事实上接受本行股权作为质押,向股东提供授信1.1亿元。

银保监会介绍，三年来，在全面排查的基础上，监管部门多管齐下，重拳出击清理整治股东股权违规乱象，做到了“三个一批”：整改了一批问题，开展监管约谈2611次，印发监管提示函2180份，督促完成整改1.36万个问题，整改率已达70%；清理了一批股东，对4758个股东的表决权进行限制，责令转让股权合计达62.3亿股；处罚了一批机构，依法依规对281家机构实施了行政处罚，处罚金额合计1.5亿元，给予相关责任人警告、罚款、取消任职资格等处罚共计711人次，罚款金额合计2039万元。整改过程中，注重压实机构及其股东的主体责任，让老股东依法承担损失，对新股东严格资质审核，促进农村中小银行优化治理结构和转换经营机制同步并行、有机融合。

下一步，银保监会将持续巩固股东股权三年排查整治工作成果，以推动加强党的领导为核心，以深化农村中小银行改革为抓手，不断改进股东股权管理和完善公司治理，通过规范股东行为、优化股权结构、提升治理水平，带动增强中小银行风险防控和服务实体经济“两个能力”，为构建新发展格局、服务乡村振兴更好地赋能助力。

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