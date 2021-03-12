人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

人民在线 环球网 人民视讯 海外网 人民科技 人民视觉 人民网研究院 人民运营 人民智作 金报电子 人民棋牌 公开课
人民网>>经济·科技

3898家！银保监会完成农村中小银行股东股权三年排查整治全覆盖

2021年03月12日15:27 | 来源：人民网
小字号

人民网北京3月12日电 （记者罗知之）银保监会官网3月12日消息，银保监会于2018年至2020年系统组织开展了“农村中小银行股东股权三年排查整治行动”。三年来，3898家农村中小银行全部完成了机构自查和监管检查，实现了排查整治全覆盖的工作目标。

银保监会表示，农村中小银行股东数量多、结构极为复杂，呈现“小”“散”“弱”的特点。三年排查整治共涉及持股1%以上股东38.5万个、股权3889亿股，累计发现问题1.99万个，集中反映在以下五方面：

第一，股东资质不合格。部分问题投资者通过粉饰报表、财务造假等方式入股，为机构健康发展埋下隐患。如某农信社改制组建农商行时，第一大股东在审计报告中虚增收入8000余万元，将实际经营亏损篡改为盈利，隐瞒真实资质。

第二，入股资金来源不合规。部分股东以委托资金入股，最终酿成股权纠纷，影响机构经营稳定；还有的甚至贷款入股，导致资本严重不实。如某农商行70个股东从该行获取贷款13.1亿元用于向其投资入股，占该行总股本的62%。

第三，逃避“穿透”监管，超比例、超数量持有股权。部分股东通过与关联方签订抽屉协议、委托代持等方式隐匿关联关系，违反“两参或一控”等监管规定大量入股银行。如徐某及其22个“隐形”关联方以上述方式持有17家农商行股权共4亿股，其中在13家为主要股东。

第四，违规开展关联交易。部分机构违反关联交易条件、程序或超出额度向股东授信，还有的通过多种手段掩盖关联交易以规避监管和信息披露。如某农商行以不足该行最低执行利率一半的水平向9个关联方发放贷款2.5亿元；某农商行未履行关联交易审查程序，其股东及多家关联公司以“化整为零”方式从该行获取数十笔贷款，总额占该行资本净额的95%，其中大部分已形成不良。

第五，股权质押不受约束。部分股东未履行对机构的事前告知义务，高频次、高比例质押股权进行融资；部分机构直接或变相接受本行股权质押，最终形成资本流失。如某村镇银行6个主要股东未按程序向董事会提出申请即将所持股权全部质押，导致该行被质押股权占比高达56%；某农商行利用“股权质押反担保”的形式，事实上接受本行股权作为质押,向股东提供授信1.1亿元。

银保监会介绍，三年来，在全面排查的基础上，监管部门多管齐下，重拳出击清理整治股东股权违规乱象，做到了“三个一批”：整改了一批问题，开展监管约谈2611次，印发监管提示函2180份，督促完成整改1.36万个问题，整改率已达70%；清理了一批股东，对4758个股东的表决权进行限制，责令转让股权合计达62.3亿股；处罚了一批机构，依法依规对281家机构实施了行政处罚，处罚金额合计1.5亿元，给予相关责任人警告、罚款、取消任职资格等处罚共计711人次，罚款金额合计2039万元。整改过程中，注重压实机构及其股东的主体责任，让老股东依法承担损失，对新股东严格资质审核，促进农村中小银行优化治理结构和转换经营机制同步并行、有机融合。

下一步，银保监会将持续巩固股东股权三年排查整治工作成果，以推动加强党的领导为核心，以深化农村中小银行改革为抓手，不断改进股东股权管理和完善公司治理，通过规范股东行为、优化股权结构、提升治理水平，带动增强中小银行风险防控和服务实体经济“两个能力”，为构建新发展格局、服务乡村振兴更好地赋能助力。

(责编：罗知之、高雷)

分享让更多人看到

推荐阅读
3898家！银保监会完成农村中小银行股东股权三年排查整治全覆盖
　　人民网北京3月12日电 （记者罗知之）银保监会官网3月12日消息，银保监会于2018年至2020年系统组织开展了“农村中小银行股东股权三年排查整治行动”。三年来，3898家农村中小银行全部完成了机构自查和监管检查，实现了排查整治全覆盖的工作目标。…
中国建筑1-2月累计新签合同额同比增43.4%
　　人民网北京3月12日电 3月11日，中国建筑（601668.SH）公布2021年1-2月经营情况简报。前2月，公司累计新签合同额4,702亿元，受去年疫情低基数影响，同比增长43.4%。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 呼叫中心

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139

广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  互联网药品信息服务资格证书（京）-非经营性-2016-0098

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部