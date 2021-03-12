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两个“智能”项目奠基 红豆集团“进化增效”加速推进

2021年03月12日15:52 | 来源：人民网
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3月12日上午，随着红豆股份智能配送中心、紫杉药业抗肿瘤制剂智能工厂两大项目成功奠基，红豆集团2021年“进化增效”按下“快进键”。

“今天，这两个项目奠基，全面拉开了红豆2021年进化升级的大幕。这次奠基不仅是两个项目的奠基，也是为千亿红豆、智慧红豆、幸福红豆、百年红豆的实现而奠基，这次启动不仅是两个项目启动，更是红豆瞄准打造世界一流企业新征程的启动。所以我们全体红豆人要奋发有为，不断创新，奋勇前行！”在奠基仪式上，红豆集团董事局主席周海江在致辞中强调。

传统制造业焕发新生机，要向智能化方向要动力。红豆集团红豆股份以智能制造为驱动向产业链各端点发力，在已形成的敏捷供应链平台、全渠道营销管理平台基础上，打造智能配送中心项目，实现企业供应链物流与企业信息系统的集成化与一体化，彻底改变目前物流的情况。

据悉，红豆股份智能配送中心项目将加快货品的配送，提升库存准确性、发货准确率，降低用人成本，降低物流成本，实现了建筑集约化、绿色化，装备自动化、智能化，管理柔性化、智慧化。项目建筑面积20万平方米，规划设计存储能力3400万件，峰值业务处理能力105万件/天，未来将足够支撑红豆股份3倍以上增长，是智慧红豆建设最重要的项目，预计2022年7月正式投入使用。

作为红豆集团大健康领域的制药企业，无锡紫杉药业致力于高端抗肿瘤药物的研发、生产和销售，抗肿瘤制剂智能工厂计划建设成符合中国、美国FDA、欧盟EU等国际国内一流标准的抗肿瘤注射剂及固体制剂智能化工厂，项目投产后，抗肿瘤注射剂年产达2000万支，抗肿瘤固体制剂年产达1亿片，实现产值15亿元以上，力争成为紫杉烷类抗肿瘤药物全球领先者。

数字化转型，是红豆集团进化升级的一大关键词。近年，集团主动拥抱数字经济，在各板块、全产业链推动智能化。2016年，“智慧红豆”项目正式启动；2017年，开始打造国内首个纺织服装工业互联网平台；2019年，旗下通用股份半钢胎智能工厂通过“工业4.0”的打造，成为业内首个“黑灯工厂”，车间整体效率提升40%；旗下红豆股份衬衫厂智能车间正式投产，生产效率提高了20%；2020年，红豆股份获得国家商务部“首批线上线下融合发展数字商务企业”授牌，并与中国联通共同打造5G+纺织服装工业互联网智慧工厂。

周海江表示，未来，红豆集团将努力打造头部企业，不断拓展大数据的应用场景，让数字经济真正成为践行新发展理念、推动企业高质量发展的强引擎。

据悉，除此次奠基的两个项目外，红豆集团今年还将推进通用股份二期600万套半钢、柬埔寨西港特区热电厂等在内的多个重点项目。

(责编：赵超、吕骞)

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