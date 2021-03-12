3月11日，上海社会科学院、新华社中国金融信息中心、中国平安在上海共同发布《2018-2020乡村健康扶贫报告书》（以下简称“报告书”）。报告书中，回顾了我国健康扶贫之路。报告指出，随着2015年“健康扶贫工程”的提出，国家制定出台了一系列旨在解决因病致贫、因病返贫的健康扶贫政策，并积极动员和鼓励各方社会力量共同参与健康扶贫工程。报告显示，2018－2020年平安集团启动了“平安健康守护行动”健康扶贫工程，旗下平安医保科技、平安健康（检测）中心携手各兄弟公司为609个贫困村举办免费体检，援建升级乡村卫生所1210所，培训村医11175名。作为中国平安“三村工程”在健康扶贫领域落地的公益项目，“平安健康守护行动”始终致力于推动优质医疗资源下沉、切实改善贫困地区基础医疗环境，用心守护全民健康。

提升基层医疗卫生服务能力，保障乡村群众生命健康、实现生活高质量发展是乡村振兴战略的必然要求。积极推进乡村地区健康保障工作，借助第四次科技革命和数字化浪潮的春风，探索脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接的创新手段，是立足当下展望未来的重要实践。

据悉，平安医保科技、平安健康（检测）中心，将携手各兄弟公司深化“平安健康守护行动”， 打造“精准化+模式化+数字化+体系化”的健康扶贫模式。针对刚脱贫乡村，持续开展移动健康体检，提供村医培训，升级村卫建设。行动将辐射17000位刚脱贫人口，计划义诊8500人，配套健康报告档案。

卫生健康工作第一步要迈准迈稳，就要牢固树立大卫生大健康理念，继续坚持预防为主，从以治病为中心向以人民健康为中心转变，深入推进健康中国行动，改革完善疾病预防控制体系，深化医防协同，提高能力，夯实基础。通过分析平安移动健康检测车采集的结果，将进一步指导村医、村民实施科学的健康管理计划，从而提供专业的精密检测、适用性药品指导，逐步建立乡村地区健康库，并构建实时医疗救治和健康预防并举的全民健康覆盖发展策略。

脱贫靠帮扶，振兴靠赋能。面对乡村振兴中人才短缺的问题，“平安健康守护行动”将持续深化，借用科技手段，以村医为抓手，以线上培训、远程指导为主要方式，持续赋能村医，助力提升当地基层医疗单位的医疗水平。

据了解，未来，"平安健康守护行动"将积极运用中国平安大医疗健康生态战略的独特优势，继续深入四川、云南、安徽、湖北、湖南、陕西等多个省份的偏远脱贫乡村，开展全方位、多层次的健康体检活动，巩固脱贫成果，衔接推进乡村振兴。

平安医保科技将在“三村工程”助力脱贫攻坚基础上，遵循集团“金融+科技”、“金融+生态”战略规划，继续聚焦健康领域，积极投身于国家“数字乡村”建设，助力国家巩固和拓展脱贫攻坚成果，推进乡村振兴有效衔接，为国家和社会作出新的更大的贡献。

(责编：赵超、吕骞)