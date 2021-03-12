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江维：发挥医疗健康和农业领域优势 与中国共同发展

栗翘楚
2021年03月12日15:58 | 来源：人民网
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拜耳集团处方药事业部执行副总裁兼中国及亚太区总裁、拜耳集团大中华区总裁江维。受访者供图

今年的政府工作报告确立了“十四五”的主要目标任务，全面推进“乡村振兴”和“健康中国”建设是其中两大重点。对此，拜耳集团处方药事业部执行副总裁兼中国及亚太区总裁、拜耳集团大中华区总裁江维表示，“拜耳将充分发挥医疗健康和农业领域的优势，与中国共同发展。”

江维表示，“拜耳集团正在通过战略收购、合作共赢和产品线的调整积极推进公司向新技术转型。2021年，拜耳中国也将稳步推进创新与合作，以高品质的医疗健康、农业领域产品和解决方案为人民创造更加美好的生活，并为‘健康中国’及‘乡村振兴’战略的实现做出更多贡献。”

针对医疗健康，江维说，“拜耳将加速推进医疗领域创新产品线在中国落地。2021年，拜耳将在中国推出一系列创新药物和健康消费品，拜耳期待这些创新成果尽早帮助中国人民更好地预防、诊断、缓解、治疗疾病，赋能健康每一天。” 其中，影像诊断作为重大疾病防治的重要一环，拜耳也会加快创新与合作的步伐，今年与行业合作的项目也将惠及更多患者，助力健康中国建设。

同时，拜耳也将基于企业在全球农业领域的创新、可持续发展与数字化优势，助力加快农业农村现代化。江维表示，“拜耳计划通过减少作物系统碳排放、提高植保效用和帮扶小农户等举措 ，实现自身与客户及产业链的降耗减排，与中国一道推动绿色发展，促进人与自然和谐共生。” 

(责编：赵超、高雷)

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