在脱贫攻坚战取得全面胜利，全面开启乡村振兴新征程的起航之年，如何做好巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接这道“考题”？按照福建省委“再学习、再调研、再落实”活动部署要求，3月9日，兴业银行行长陶以平带队，轻车简从，时隔近两年后再次来到挂钩帮扶点南平市政和县，开展巩固脱贫成果服务乡村振兴调研。南平市金融监管局局长江思辉、政和县县长张行书等参加调研。

政和县地处闽北山区，是中央苏区县和革命老区，经济发展一度处于“省尾”，曾是福建省23个省级扶贫开发工作重点县之一；自2012年挂钩帮扶政和起，兴业银行不负省委省政府交给的使命，“输血”“造血”并举，累计捐资近5000万元，发放贷款超过10亿元，历经八年共同奋斗，2020年4月政和实现“脱贫摘帽”，并且百业兴旺，县域经济连续三度蝉联全省发展十佳。

开局“十四五”，脱贫之后怎么干？乡村振兴怎么兴？带着这一重大课题，陶以平一行深入政和县第三实验小学建设工地、中国（政和）白茶城项目、同心经济开发区，作为首家金融机构与政和县探讨如何在更高起点接续推进乡村振兴，加快农业农村现代化，通过再调研，初步提出产业帮扶、消费帮扶、教育帮扶“三个帮扶”对策，探索具有兴业特色、行之有效的金融服务模式，迈好转战第一步，跑好脱贫攻坚与乡村振兴接力赛，以更大决心更精准举措做好乡村振兴这篇大文章。

脱贫摘帽不是终点，而是新生活新奋斗的起点。“我们要严格落实‘四个不摘’要求，坚持践行目标不变、政策不变、队伍不变、考核不变‘四个不变’的公开承诺，实干担当、滴水穿石、久久为功，促进脱贫群众逐步共同富裕，让他们有实实在在的获得感，为福建全方位推动高质量发展超越作出新的更大贡献。”陶以平表示。

“扶智+扶志” 一个都不能少

陶以平一行首先来到政和县第三实验小学项目施工现场，教学楼主体已经封顶，现代化教学楼轮廓已现。“政和县第三实验小学预计今年9月份正式开学招生，按照每个年级4个班，每个班50个人，24个班级规模计算，可以容纳1200个学生。”政和县教育局局长吴继良介绍说。

受疫情影响，项目建设能够如期完工，离不开兴业银行的支持。据了解，兴业银行累计共向政和县第三实验小学建设捐资1500万元，有效弥补了该县教育基础建设领域的资金缺口。

“乡村振兴关键靠人才，人才之兴要靠教育振兴。”陶以平表示，在支持政和县教育发展方面，兴业银行一定不遗余力，坚持乡村振兴同扶智扶志相结合，发挥振兴乡村教育在乡村振兴中的基础性和先导性作用。截至目前，兴业银行先后支持了政和县第二、第三实验小学建设，向政和县教育事业累计捐赠2300万元。

陶以平深入教学楼各楼层施工现场，并实地察看了工程进展情况，提出项目建成投入使用后，要统筹解决进城务工人员子女入学问题，对适龄入学的学生，要最大程度促进教育公平的建议。他说，“招生办学过程中一个都不能少，要一视同仁，让进城务工的孩子、农村来的孩子都能有书读，一样享受现代化教育。”

“考上一个大学生，带动致富一家子”。据了解，兴业银行坚持帮扶先扶智，扶智必扶志，整合集团资源，自2000年起先后设立“兴业银行关心下一代奖学金”“兴业银行慈善助学金”“泉州市教育基金会特殊教育专项基金”等，通过捐资助学，设立奖学金、助学金，发放贷款等方式，形成从小学到大学、从普通教育到特殊教育的多元教育帮扶体系，让更多福建困难家庭学子通过知识改变命运，带动所在家庭和家乡致富奔小康，夯实乡村振兴根基。截至目前该行在教育公益领域累计捐资超过1亿元。

“绿色+普惠” 擦亮“金字”招牌

巩固脱贫成果，推进乡村振兴，如何不仅让脱贫人口“站起来”，而且扶他们“走得远”？陶以平认为关键要从过去“输血”“造血”并重转变为以造血为主，增强内生发展动力，用产业把人留住，立足当地资源禀赋，实现绿色可持续发展，让绿水青山代代相传。

南平市处于闽江源头，是福建的生态屏障，也是福建省首批绿色金融改革创新试验区之一，最大特色是绿色，最具竞争优势是生态。位于南平东部的政和县绿色生态资源优势也十分突出，素有“中国白茶之乡”“中国竹具工艺城”之称，以茶竹为代表的绿色产业是政和的传统优势产业。

兴业银行作为中国首家赤道银行，同样以“绿”闻名，如何实现点绿成金，陶以平先后走访了中国（政和）白茶城、同心经济开发区竹产业园项目，实地调研项目建设情况和茶竹产业金融服务诉求，现场协调解决企业“急难愁盼”问题，探索如何更好践行“两山理论”，发挥自身绿色金融领先优势，以“绿色金融+普惠金融”融合发展，推动生态资源优势转化为经济社会发展的支撑优势，打造金融服务乡村振兴新模式。

在中国白茶城项目施工现场，主体建筑工程已竣工，伴随着机械轰鸣声，工人们正在进行室内装修，4月下旬将正式开始运营。据中国白茶城总经理孙晓伟介绍，中国白茶城以打造白茶交易为核心，集智能仓储、检测认证、金融服务、白茶价格指数发布等为一体的“一站式”全国白茶集散中心，项目达产达效后，预计年交易额可达20亿元以上。

了解到中国白茶城的发展规划与运营模式后，陶以平表示，可发挥兴业银行在绿色金融、B（企业）端金融科技、银银平台中小银行支付结算三大领域优势的叠加效应，加强双方在绿色金融、供应链金融、支付结算等方面的合作，并充分利用好福建“金服云”平台，实现线上融资对接，提供一站式、全方位金融服务，通过金融赋能产业发展，进一步打响政和白茶品牌，以茶富农，以茶为媒，蹚出乡村振兴新路子。

近年来白茶以绿色健康的形象，越来越受到消费者的普遍青睐，消费市场空间不断扩大。进入新发展阶段，如何更好通过消费帮扶，让白茶产品走出去，品牌打出去？兴业银行以自有电商平台“兴业商城”为载体，搭建“兴公益”好物专区，积极推动政和县云根茶业、二五区茶业、言午茶业等茶叶企业登上 “兴业商城”平台广泛推销，使政和白茶搭上网络快车，打通更加广阔的国内消费市场。

在同心经济开发区，总投资2.56亿元的竹产业园正在紧锣密鼓紧推进基础设施建设，计划引进竹制品加工高科技企业30余家，打造成为福建省竹类产品深加工、产学研一体化以及融现代仓储、物流、交易为一体的现代化科技园。

同心经济开发区与兴业银行渊源深厚。2010年，在时任县委书记廖俊波的主导下，政和县开始打造的省级开发区——同心工业园区（同心经济开发区前身）筹建伊始，兴业银行便给予鼎力支持，提供3.6亿元的低息开发贷款，同时该行南平分行还在园区设立企业金融政和业务部，专人专岗对接服务政和县域企业。2016年为减轻同心工业园区的后顾之忧，还将原贷款期限由5年延长至10年，延期后的项目贷款继续执行最优惠利率。如今同心经济开发区入住企业111家，年实现工业总产值36.6亿元。

从挂钩帮扶政和县至今，兴业银行已累计向政和县企业发放贷款超过10亿元，其中累计为竹木企业发放贷款7.82亿元，有效支持了政和县绿色产业发展；从全省来看，该行到2020年末在省内累计发放绿色融资1731.56亿元，融资余额689.66亿元，让“绿水青山”真正成为“金山银山”，助力福建走上绿色发展的乡村振兴之路。

对标“俊波速度” 能到现场就不在会场

政和是廖俊波精神发源地。当前党史学习教育正在全国全省如火如荼展开，陶以平一行此次调研还专门赴廖俊波先进事迹馆学习，把开展党史学习教育与开展“再学习、再调研、再落实”活动、学习弘扬廖俊波精神相结合，学以致用推动“十四五”开好局、起好步。“此次学习重温廖俊波先进事迹，我们要大力弘扬俊波精神，对标先进、见贤思齐，担当作为、锐意进取，进一步增强我们服务乡村振兴，全力支持福建全方位推动高质量发展超越的责任感、主动性和紧迫性。”陶以平对同行的兴业同事们表示。

学习廖俊波“能到现场就不在会场”的务实作风，陶以平在同心经济开发区竹产业工业园现场办公，在一线协调解决园区以及政和县推进乡村振兴面临的困难和问题。

在信贷支持上，保证“优惠共享、优惠持续”，对于竹产业园建设资金缺口，给予有力支持，并给予利率优惠。

在服务体系上，兴业银行在发挥好综合型支行改革后服务中小企业前沿阵地优势的同时，研究推进在同心工业园设置专门的企业金融业务团队，强化靠前服务、专业化服务能力。

在激励机制上，强化服务乡村振兴尽职免责机制，给予专属风险资产，提高不良容忍度，真正让一线工作人员做到愿贷、敢贷、能贷、会贷。

在产品支持上，发挥好“金服云”平台云端服务中小企业优势，计划在南平绿色金融专区开设政和乡村振兴专区，下沉服务，通过线上融资需求对接，精准服务茶竹等特色产业中小企业金融需求，让平台触及更多的中小企业，扩大覆盖面，提升服务质效。

对标“俊波速度”，陶以平在调研时了解到该行南平分行正在与顺昌国有林场推进福建省首批林业碳汇质押贷款业务。该笔业务创新设计“售碳+远期售碳”的林业碳汇组合质押模式，将远期碳汇交易权作为担保方式，并设定林业碳汇远期约定回购，具有多个金融产品创新点，落地过程中遇到一些困难和问题。陶以平现场办公协调，推动“马上就办”，在业务合规、风险可控的前提下业务第二天快速落地，通过碳金融产品创新助力更多福建生态资源转化为生态资产，让生态价值体现为经济价值。

“福建是兴业银行绿色金融发源地、改革创新试验田，南平市作为福建省首批绿色金融改革创新实验区之一，兴业银行更应该在绿色金融创新方面先行先试，为全省乃至全国积累经验，探索服务乡村振兴新模式。”陶以平表示。在他的协调推动下，该行将与南平市签署绿色金融战略合作协议，进一步提升双方绿色金融合作深度与广度，助力南平加快创新驱动、建设绿色金融先行示范区，打造具有南平特色的乡村振兴样本。

征途漫漫，而今迈步从头越。从脱贫攻坚到全面推进乡村振兴，“三农”工作重心实现历史性转移。兴业银行将认真贯彻落实中央乡村振兴重大战略部署和省委省政府工作要求，紧扣全方位推动高质量发展超越主题，继续咬定青山不放松，乘势而上，实干担当，汇聚全集团之力，发挥自身特色优势，接续推进脱贫地区发展，促进农业高质高效、乡村宜居宜业、农民富裕富足，以金融之手努力绘就乡村振兴的壮美画卷。

(责编：赵超、吕骞)