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竞相进军高端市场 国产手机创新“出彩”

赵超
2021年03月12日16:06 | 来源：人民网
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2007年，iPhone初出江湖，智能手机市场的竞争格局从此被改写。令人欣喜的是，过去的十多年间，随着4G、5G的兴起和普及，国产智能手机行业也随之崛起，华为、OPPO、vivo等品牌近几年来长期稳居全球智能手机销量排行前列。

2020年，全球排名销量前十的智能手机厂商，有七家来自中国。然而，在高端手机市场，国产手机厂商却始终难以打破“天花板”，占据一席之地。

今年以来，国内手机厂商动作频频：vivo发布主打专业影像功能的手机X60 Pro+、realme推出首款旗舰机型真我GT、一加宣布携手哈苏发力影像赛道……所有这些举动都指向同一个目标：进军高端市场。

随着5G网络的日益普及，大量消费者存在升级换代的需求。在国内智能手机市场格局发生变化的情况下，众多手机厂商看到了“窗口期”，纷纷采取一系列动作，以期在高端市场占据更多的份额。

OPPO Find X3发布会现场（受访者供图）

3月11日，OPPO正式发布旗舰机型Find X3。这款被喻为“十年理想之作”的重磅产品，起售价4499元，最高售价达到了6999元，是这两年国产手机品牌除华为Mate系列外极为少见的定价。

“以往中国市场600美元以上的手机只有两个品牌，我们进入后希望有三个品牌，我们想成为第三个品牌。”OPPO副总裁、中国区总裁刘波表示，“作为Find系列十年探索的理想之作，我们相信Find X3系列将以出色的产品力进一步夯实OPPO的高端市场的地位”。

冲刺高端市场“窗口期”

随着5G加速普及，手机的升级换代也将迎来高峰期。智能手机市场容量从2017年开始进入缩量周期，2021年开始将在多重因素叠加下重新进入上升周期。

浦银国际发布的《中国智能手机品牌研究报告：征战全球》中预测，2020年全球12.1亿部手机出货量将会是未来5年的最低点，受益于中国以及发达国家在5G初期的换机需求，以及发展中国家由功能机向智能机切换的需求，2021年和2022年全球智能手机出货量将分别同比增长9%和3%，全球手机市场销量将有望恢复到每年13.5亿部，接近2019年的需求水平。

高端手机市场历来是兵家必争之地，不仅是因为消费升级，更是因为高端手机市场利润率更高，蕴含更多的机会。

市场调研机构Strategy Analytics的报告显示，2020年第三季度苹果公司占据全球智能手机市场利润份额的60.5%，坚持品牌高端化让苹果收获了丰厚的利润。

不过，在很长时间里，高端市场的门槛对国产手机企业来说始终难以跨越。在中国高端手机市场，一度是苹果、三星、华为等品牌的天下。但是，随着去年市场环境的变化，高端市场的头部厂商销量出现了较大幅度下滑，高端市场出现了空档，一场高端市场争夺战也由此打响。在此背景下，各大手机厂商纷纷发力，高端手机市场也将掀起一轮“洗牌大战”。

创新实力决胜高端市场

经过十余年的发展，如今的国内智能手机市场只剩下华为、OPPO、vivo、小米等品牌。毫无疑问，在这轮高端市场的竞争中，有实力获得最终胜利的人也将在这几家头部厂商中产生。

在当前的市场环境之下，手机厂商要在高端市场站稳脚跟，除了要具备长期、稳定的供应链和强大的销售渠道，更考验的是企业的创新实力。

“OPPO已经准备好了。”这句话是刘波在2月1日举办的OPPO客户答谢会上的表态，也是对此前OPPO CEO陈明永在2021新年致辞中表示“Find X3必将实现品牌破局，跻身全球高端旗舰第一阵营”战略目标的一个响应。

对于OPPO来讲，其自身具备着冲击高端市场的底蕴和决心。以mp3/mp4和蓝光播放机起家的OPPO，在声学和影像领域积累了不俗的实力。OPPO在十几年前推出的蓝光播放机，至今在海外市场仍拥有一群忠实粉丝。

基于在蓝光市场的成功经验，在进入手机领域之后，OPPO在高端市场的探索从未停歇，一路稳扎稳打。从“充电五分钟，通话两小时”到“这一刻,更清晰”，这些耳熟能详的广告语背后，OPPO始终坚持以满足用户需求为根本，将大量的时间、人力、研发成本投入技术、科技等领域。

OPPO在专利技术上沉淀颇多。据了解，目前OPPO在全球有6个研究所，5个研发中心。据世界知识产权组织（WIPO）2020年4月发布的“2019年专利合作条约（PCT）申请数量排行榜”，OPPO排名全球第五，已经成为名副其实的全球科技企业。在快充、堆叠、柔性屏、色彩等手机体验升级的关键性技术上，OPPO也持续领先。

正是由于在技术创新领域的持续投入，让OPPO获得了越来越多的用户认可。市场研究机构 Counterpoint Research发布的中国市场手机出货研究报告显示：今年1月，OPPO成为中国市场占有率第一的智能手机品牌，市场份额达到21%。

十年积累 厚积薄发

近年来，面对市场竞争，OPPO坚守自己的观念“只为美好，不唯赢”。在OPPO未来科技大会2020上，OPPO创始人兼首席执行官陈明永提出“致善式创新”的观点，并将投入战略性资源打造差异化的技术点，给产品带来颠覆性的创新。

Find系列作为OPPO旗下的高端机型，从创立之初就汇集OPPO各项创新技术之所长。轻薄手感、创新外观、色彩影像、超级闪充……Find系列在探索中不断迭代升级，用层出不穷的创新推动自身技术进化。

十年来，历代Find系列产品都有自身的技术亮点和设计考究。Finder挑战工艺极限，成就6.65毫米机身厚度的手机；Find 5打造“息屏美学”，熄灭的手机屏幕别具张力；Find 7推出“天际线呼吸灯”；Find X则以其3D结构光、双轨潜望结构平衡艺术和技术，令人眼前一亮的工业设计与高精度的光学技术巧妙融合……每一代Find都代表着OPPO对技术的追求。

作为厚积薄发之作，在Find X3系列产品上，OPPO拥有数项专利，其中包括行业独具特色的色彩、设计等，还搭载了OPPO去年发布的“全链路色彩管理系统。”

OPPO Find X3发布会现场（受访者供图）

OPPO 影像产品经理白浪介绍，“全链路色彩管理系统”贯穿拍照和显示两大领域，覆盖拍摄、编码、存储、解码、显示等多个层级，突破安卓系统的底层限制，实现手机各链路之间图像数据传输始终保持10亿色，色彩显示更加真实，色彩间的过渡也更加顺滑，可以近乎无损地显示10亿色双主摄拍摄的相片、视频，真实记录并准确还原丰富的色彩。

值得一提的是，Find X3系列通过对手机色彩科技的全链路管理，创新性地推出了“色彩视觉增强”功能，可以帮助色盲、色弱人群更好地看到接近真实的色彩。

“Find X3把色彩美学科技变成用户触手可及的产品”，刘波表示，OPPO会在“色彩影像”这条赛道一直坚持下去。

刘波表示，高端产品的打造是一个系统性工程，OPPO将从生态体验、用户服务、品牌营销、科技研发、企业战略等全方位布局，助力高端市场突破。

OPPO Find X3系列搭载最新ColorOS 11.2系统，可通过“自动发现”和“一键闪连”技术真正实现智能设备的无缝、快速连接，此技术也将应用在生态合作伙伴美的的智能家居设备上，为用户带来融合的智能生活体验。

可以说，OPPO十年的技术沉淀和专利积累，在Find X3产品系列上已经转化为实际的竞争优势。OPPO在高端市场的探索，也是中国手机企业走向转型升级的必由之路。

“中国消费电子产业向品牌化、高端化发展是大势所趋，OPPO将以 Find X3 系列为核心，持续布局高端市场，以全方位的战略加速高端市场破局。”刘波表示，未来OPPO会持续加大技术研发创新力度，在高端、电商、IoT领域发力，为消费者带来更好的产品，更多的便利。  

(责编：赵超、章斐然)

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