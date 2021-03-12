人民网北京3月12日电 （赵竹青）据商务部官网消息，2021年1-2月，随着我国经济形势稳定向好，中小城市和县乡市场汽车消费潜力逐步释放，新能源汽车带动汽车销量增长，新车产销量、汽车进出口量、二手车交易量、报废机动车回收量等指标均超过2019年同期水平。

新车累计产销量超2019年同期近3%。据中国汽车工业协会统计，2月新车产销量分别为为150.3万辆和145.5万辆；1-2月累计产销量分别为389万辆和395.8万辆，比2019年同期增长2.9%和2.7%。其中，新能源汽车2月产销量分别为12.4万辆和11万辆；1-2月累计产销量分别为31.7万辆和28.9万辆，比2019年同期增长1.1倍和96.1%。

汽车累计出口量超2019年同期86%以上。据海关总署初步统计，1-2月累计进口汽车16.0万辆，比2019年同期增长3.9%；累计出口汽车28.1万辆，比2019年同期增长86.1%。

二手车累计交易量超2019年同期近两成。据中国汽车流通协会统计，2月全国二手车交易量95.5万辆；1-2月累计交易量238.7万辆，比2019年同期增长19.1%。

报废机动车累计回收量超2019年同期近15%。据商务部统计，2月，全国机动车回收数量10.8万辆；1-2月累计回收数量31.1万辆，比2019年同期增长14.7%。

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