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商务部：1-2月全国吸收外资1767.6亿元 同比增长31.5%

2021年03月12日16:39 | 来源：人民网
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人民网北京3月12日电 （赵竹青）据商务部官网消息，2021年1-2月，全国实际使用外资1767.6亿元人民币，同比增长31.5%（折合260.7亿美元，同比增长34.2%；不含银行、证券、保险领域，下同）。

从行业看，服务业实际使用外资1417.4亿元人民币，同比增长48.7%，占全国实际使用外资的80.2%。其中，批发和零售业、住宿和餐饮业、租赁和商务服务业分别增长54.1%、45.6%、70.3%。

从来源地看，“一带一路”沿线国家、东盟、欧盟实际投资同比分别增长26.2%、28.1%、31.5%（含通过自由港投资数据）。

从区域分布看，我国东部、中部、西部地区吸收外资分别增长32.3%、11.1%、50.9%。

(责编：赵竹青、章斐然)

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