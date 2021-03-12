人民网北京3月12日电 （记者孙红丽）记者从北京市住建委获悉，北京2021年计划安排租赁住宅用地300公顷，其中集租房、公租房各150公顷。同时，构建“房地联动、一地一策”机制，将房价引导前置到土地出让环节，坚决稳地价、稳房价、稳预期。

北京市住建委表示，在“十四五”的开局年，北京将继续坚持“房住不炒”定位，坚定不移落实房地产长效机制，着力推进住房供给侧结构性改革。合理增加居住用地供应，加大向租赁住房倾斜力度，强化“房地联动、一地一策”机制，精细谋划、精准发力，进一步提高房地产调控的前瞻性、精准性、有效性，推动行业高质量发展。

多主体、多渠道增加有效供应，扩大保障性租赁住房覆盖面。计划安排租赁住宅用地300公顷，其中集租房、公租房各150公顷，较2020年分别增加100公顷、70公顷。积极引导多主体、多途径的多元化实施模式改革，综合利用现有土地一级开发、集体土地入市、存量资源改造、闲置房屋盘活等方式拓宽供应渠道，保障好群众住房需求，尽最大努力帮助新市民、青年人等缓解住房困难。

构建“房地联动、一地一策”机制，房地产精准调控向纵深推进。坚持因地制宜、实行“一地一策”，即根据不同地块具体情况，设定不同的土地竞买或房屋销售条件，如设定地价上限、竞政府共有产权份额、竞建高品质住宅、竞建人才公租房、竞企业自持房屋比例、执行差异化税收信贷优惠政策、制定优先购房顺序等，将房地产调控落实落细到每个地块，并不断丰富和完善政策工具箱。其中，在商品住房中引入共有产权政策，是在落实“房住不炒”定位要求、总结现行共有产权住房和限竞房经验基础上进行的优化；引入竞高品质住宅方案，则是对标建设国际一流的和谐宜居之都目标，切实推动住房品质提升。

同时，将房价引导前置到土地出让环节，以土地基准地价为基础、结合各区域市场情况进行测算。住建、规自部门、区政府和专家组成联席会，共同研定各地块房价上限，并在土地出让环节告知竞买人，竞买人须签署房价知悉承诺书。通过打通地价和房价，实现联动引导，遏制非理性拿地行为，坚决稳地价、稳房价、稳预期。

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