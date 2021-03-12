人民网北京3月12日电 （记者罗知之）国务院新闻办公室今日下午举行吹风会，国务院研究室党组成员孙国君解读《政府工作报告》修改情况，并答记者问。孙国君表示，国务院对意见建议逐条进行认真研究，本着能采纳尽量采纳的原则，最后对《政府工作报告》共补充修改了81处，很多修改之处综合了多条意见。总体上看，修改内容涵盖了代表委员提出的大部分意见建议。

孙国君介绍，11日下午，十三届全国人大四次会议胜利闭幕，《政府工作报告》获得高票通过。人大代表和政协委员深入讨论《政府工作报告》，普遍认为，国务院总理李克强所作的《政府工作报告》，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，充分贯彻了党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会以及中央经济工作会议精神，贯彻了党中央关于今年工作的决策部署。《政府工作报告》总结工作以“数”说话，部署任务以“实”为要，回应关切以“诚”相见，是一个求真务实、凝心聚力、鼓舞士气的报告。

“听取吸收人大代表和政协委员意见建议，是政府依宪施政、依法行政的重要体现，也是以科学民主决策回应社会关切和服务人民的重要体现。”孙国君说。

孙国君表示，今年“两会”根据疫情防控需要，比照去年做法，主要通过以下四种方式听取意见建议：

一是通过视频连线听取意见建议。国务院有关部门工作人员分别连线105场代表小组会议会场。涉及《政府工作报告》修改的意见建议，第一时间转给国务院。

二是通过会议简报整理意见建议。对人大和政协的会议简报，国务院工作人员第一时间进行梳理、汇总。

三是通过热线电话听取意见建议。国务院各个部门都安排一定数量的固定电话，作为代表委员热线，24小时值守接听，及时记录代表委员提出的意见建议。

四是通过移动端小程序汇集意见建议。为了拓展代表委员反映意见的渠道，国务院办公厅今年首次开通“代表/委员对政府工作留言”小程序，接收代表委员对《报告》和政府工作的意见。

“通过以上几种方式，我们快速高效汇集了代表委员的意见建议，不间断地进行研究修改。”孙国君表示，代表委员提出了很多好的意见建议。

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