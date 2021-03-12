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国务院研究室孙国君：推动政策配套衔接，切实减轻家庭的生育、养育、教育成本

2021年03月12日18:05 | 来源：人民网
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人民网北京3月12日电 （记者王震）12日下午，国新办举行解读《政府工作报告》修改情况吹风会。国务院研究室党组成员孙国君在回答记者提问时表示，必须推动生育政策与经济社会政策配套衔接，切实减轻家庭的生育、养育、教育成本。

孙国君表示，党的十九届五中全会明确提出，实施积极应对人口老龄化国家战略。优化生育政策，推动实现适度生育水平，是促进人口长期均衡发展的客观要求。但仅靠优化生育政策，还远远不够，必须推动生育政策与经济社会政策配套衔接，切实减轻家庭的生育、养育、教育成本。

孙国君介绍，“十四五”规划纲要对此有比较系统的阐述，还提出一些明确指标。比如，每千人口拥有3岁以下婴幼儿托位数，未来五年要增加1.5倍，达到4.5个。在纲要主要指标表中，一共有20个指标，这是其中之一。

政府工作报告在年度工作安排中，也提出了具体措施。比如，“进一步提高学前教育入园率，完善普惠性学前教育保障机制，支持社会力量办园”，在修改时又增加了“发展婴幼儿照护服务”等内容。这些举措都是回应社会关切，努力降低家庭养育下一代的成本。

(责编：王震、章斐然)

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