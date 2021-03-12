国务院研究室孙国君：阶段性政策延续的期限需要考虑经济恢复情况等三方面
2021年03月12日18:08 | 来源：人民网
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人民网北京3月12日电 （记者刘佳）国务院新闻办公室今日下午举行吹风会，国务院研究室党组成员孙国君解读《政府工作报告》修改情况，并答记者问。孙国君表示，《报告》提出要保持宏观政策的连续性、稳定性、可持续性，特别强调“不急转弯”。阶段性政策延续的期限需要考虑经济恢复情况、政策之间有配合、政策本身的可持续性。
孙国君指出，《政府工作报告》提出要保持宏观政策的连续性、稳定性、可持续性，特别强调“不急转弯”。在具体政策执行上，一方面是要统筹运用财政、货币、就业等宏观政策，并加快推进相关改革，保持对经济稳定恢复的支持力度。另一方面，对具体政策做优化调整，前些年出台的制度性减税降费政策，要继续执行好，比如降增值税税率、降社保缴费比例等。对去年出台的阶段性政策有的延续，有的退出。
孙国君表示，对于延续执行的阶段性政策，具体延长执行的时点，有关部门已经有初步方案，近期将加快提交国务院研究确定，并向社会及时公布。总的来讲，阶段性政策延续的期限需要考虑几点：
一是经济恢复情况。现在恢复的基础还不牢固，世界经济存在很大不确定性，宏观政策需要根据形势变化作适应性调整。
二是政策之间要有配合。一个政策退出，可能需要其他政策跟进，尽可能对冲政策调整带来的影响。
三是考虑政策本身的可持续性。比如，减免社保费，今年不再执行，主要是因为必须保障社会保险基金有足够支付能力，这关系几亿人的基本生活，是民生之大事。其他政策也是如此，都要统筹兼顾，做到可持续。
(责编：刘佳、章斐然)
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