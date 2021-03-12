人民网北京3月12日电 （董童）在今日国新办举行的解读《政府工作报告》修改情况吹风会上，国务院研究室党组成员孙国君介绍了今年基本实现“跨省通办”包括的具体事项。

孙国君表示，推动政务服务事项能够“跨省通办”，是“放管服”改革的一项重要举措。在两会讨论中，也有代表提出，希望能够明确“企业和群众经常办理的事项”包括有哪些事项。目前我国有2.8亿人处于“人户分离”状态，异地工作生活的人员越来越多，企业跨地区的经营活动也越来越频繁。群众和企业普遍反映，办事要经常往来两地，甚至一件事要跑几次才能办完。为了解决这个问题，去年有关部门梳理了经常办理的“高频事项”，提出了140项“跨省通办”事项清单，确定了逐步实现“跨省通办”的时间表。

孙国群介绍，去年底前已实现市场主体登记注册、养老保险关系转移接续、职业资格证书核验、学历公证、驾驶证公证等50余项事项异地办理。今年底前，将进一步推动一批政务事项“跨省通办”。比如在个人事项方面，包括门诊费用跨省直接结算、基本医疗保险关系转移接续、户口迁移、失业保险关系转移接续、住房提取公积金、生育登记等；在企业事项方面，工业产品生产许可证办理、医疗广告审查、不动产抵押登记等30多项涉企事项，要实现异地可以办理。

“下一步，还将加快推进新生儿入户、婚姻登记、身份证首次申领、社保参保缴费查询等业务‘跨省通办’，为企业和群众带来更多便利。”孙国君说。

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