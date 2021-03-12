人民网北京3月12日电 （记者罗知之）国务院新闻办公室今日下午举行吹风会，国务院研究室党组成员孙国君解读《政府工作报告》修改情况，并答记者问。孙国君介绍，《政府工作报告》提出的主要目标任务和政策，在修改时没有调整。

孙国君表示，《政府工作报告》经全国人大审议通过后，关键是要抓好落实。

一是第一时间压实责任。国务院将马上召开常务会议，对报告提出的任务、措施，逐项进行分解，明确牵头部门、参与部门、时限要求。报告在起草过程中，有关部门对提出的新政策已经有具体方案，特别是减税降费等政策，将很快公布实施。

二是结合实际推动工作。各地情况差别大，在政策落实过程中，要求地方因地制宜抓好落实。要力戒形式主义、官僚主义，切忌在工作中搞“一刀切”。同时，要密切关注形势变化，对实施的政策进行调整完善，及时充实政策储备，促进经济社会平稳健康发展。

三是发扬实干苦干精神。强化担当作为，勇于推进改革创新，充分调动各方面积极性，形成推动发展的合力。

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