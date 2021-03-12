人民网北京3月12日电 （董童）在今日国新办举行的解读《政府工作报告》修改情况吹风会上，对于今年《政府工作报告》没有提到具体减税降费目标的问题，国务院研究室党组成员孙国君表示，去年国家出台了大规模阶段性减税降费政策，目标是2.5万亿元，实际执行超过2.6万亿元。过去五年，累计新增减税降费超过7.6万亿元。

“今年《政府工作报告》没有提出减税降费的规模目标，而把重点放在优化和落实减税降费政策上。主要考虑是，经过多年财税体制改革，已经实施的减税降费政策，以制度性减负为主，这些政策是长期执行的，随着经济规模扩大，其减税降费效应会越来越明显。同时，今年针对小微企业和个体工商户，出台了新的更加精准的减税政策。在鼓励企业研发投入方面，也加大了税收优惠力度。”孙国君说。

孙国群介绍，今年还要推动降低企业基础性生产经营成本，包括用电、网络、物流等成本。严控非税收入不合理增长，整治乱收费、乱罚款、乱摊派，这既是为了巩固减负成果，也是为降低制度性交易成本，改善营商环境。

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