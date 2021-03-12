人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

人民在线 环球网 人民视讯 海外网 人民科技 人民视觉 人民网研究院 人民运营 人民智作 金报电子 人民棋牌 公开课
人民网>>经济·科技

今年没提减税降费规模目标？听听国务院如何解答

2021年03月12日18:14 | 来源：人民网
小字号

人民网北京3月12日电 （董童）在今日国新办举行的解读《政府工作报告》修改情况吹风会上，对于今年《政府工作报告》没有提到具体减税降费目标的问题，国务院研究室党组成员孙国君表示，去年国家出台了大规模阶段性减税降费政策，目标是2.5万亿元，实际执行超过2.6万亿元。过去五年，累计新增减税降费超过7.6万亿元。

“今年《政府工作报告》没有提出减税降费的规模目标，而把重点放在优化和落实减税降费政策上。主要考虑是，经过多年财税体制改革，已经实施的减税降费政策，以制度性减负为主，这些政策是长期执行的，随着经济规模扩大，其减税降费效应会越来越明显。同时，今年针对小微企业和个体工商户，出台了新的更加精准的减税政策。在鼓励企业研发投入方面，也加大了税收优惠力度。”孙国君说。

孙国群介绍，今年还要推动降低企业基础性生产经营成本，包括用电、网络、物流等成本。严控非税收入不合理增长，整治乱收费、乱罚款、乱摊派，这既是为了巩固减负成果，也是为降低制度性交易成本，改善营商环境。

(责编：董童、章斐然)

分享让更多人看到

推荐阅读
今年没提减税降费规模目标？听听国务院如何解答
　　人民网北京3月12日电 （董童）在今日国新办举行的解读《政府工作报告》修改情况吹风会上，对于今年《政府工作报告》没有提到具体减税降费目标的问题，国务院研究室党组成员孙国君表示，去年国家出台了大规模阶段性减税降费政策，目标是2.5万亿元，实际执行超过2.6万亿元。过去五年，累计新增减税降费超过7.6万亿元。…
国务院研究室孙国君：《政府工作报告》提出的减税降费等政策将很快公布实施
　　人民网北京3月12日电 （记者罗知之）国务院新闻办公室今日下午举行吹风会，国务院研究室党组成员孙国君解读《政府工作报告》修改情况，并答记者问。孙国君介绍，《政府工作报告》提出的主要目标任务和政策，在修改时没有调整。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 呼叫中心

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139

广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  互联网药品信息服务资格证书（京）-非经营性-2016-0098

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部