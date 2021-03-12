人民网北京3月12日电 （记者刘佳）国务院新闻办公室今日下午举行吹风会，国务院研究室党组成员孙国君解读《政府工作报告》修改情况，并答记者问。关于今年的经济增速问题，不少机构和专家预测今年一季度中国经济同比增长会达到两位数。孙国君认为，目前经济尚处在恢复过程之中，这并不意味中国经济重返高增长轨道。

“因为这个较高的季度增长速度，是同比增长速度，主要是由于去年同期基数陡然降低导致的。”孙国君表示，去年一季度中国经济同比下降6.8%，以这个负增长为基数进行同比计算，今年一季度的增速陡然上升，是统计数据的正常现象。“如果与去年四季度进行环比，很多国家是用环比折率来统计经济增长速度，或者剔除异常波动后再进行对比，就不难预测，目前经济尚处在恢复过程之中，谈不上重返高增长轨道问题。”

他认为，今年把经济增速预期目标确定为6%以上，也与基数低密切相关，全年宏观调控仍是要促进经济稳定恢复，努力保持经济运行在合理区间。这个合理区间，不仅要看经济增速，也要看就业、物价，还要看收入和环保。这有利于实现经济持续稳定增长，有利于引导各方面集中精力推进改革创新、推动高质量发展。

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