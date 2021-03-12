人民网北京3月12日电 （记者罗知之）国务院新闻办公室今日下午举行吹风会，国务院研究室党组成员孙国君解读《政府工作报告》修改情况，并答记者问。孙国君表示，新能源汽车是汽车行业发展的方向，对于促进节能减排、改善城市空气质量具有重要意义。今年《政府工作报告》多处表述直接涉及新能源汽车，有利于新能源汽车行业发展。

孙国君介绍，概括起来有两个方面：

一个是完善新能源汽车相关设施。《政府工作报告》提出，要增加换电站、充电桩等设施，加快建设动力电池回收利用体系，均直接针对新能源汽车。这些举措有利于改善新能源汽车使用条件、降低使用成本。

再一个是改进新能源汽车管理。《政府工作报告》提出，要推进汽车等行业生产准入和流通管理全流程改革，其中就包括优化新能源汽车产品准入。这有利于促进新能源汽车产业加快提升技术水平，推出更多符合市场需求的车型产品。

“近年来，新能源汽车发展速度持续快于传统燃油车。2020年，我国新能源汽车销量超过130万辆，同比增长10%以上。我相信，随着全社会绿色环保理念的提升，随着新能源汽车配套设施的加快完善，会有更多的消费者会青睐新能源汽车，新能源汽车发展会越来越好。”孙国君说。

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