国务院研究室孙国君：扩大消费要多措并举
2021年03月12日18:30 | 来源：人民网
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人民网北京3月12日电 （记者刘佳）国务院新闻办公室今日下午举行吹风会，国务院研究室党组成员孙国君解读《政府工作报告》修改情况，并答记者问。
孙国君指出，去年11月25日，国务院公厅已发布“关于2021年部分节假日安排的通知”。政府工作报告在修改中，没有对此做出调整，有关消费的内容也没有进行修改。“有代表建议适当延长小长假。延长小长假的确可以促进消费，特别是对居民出游、休闲娱乐很重要。我相信有关部门会认真研究这个建议，也包括推动落实带薪休假等制度。”
孙国君认为，扩大消费要多措并举。一是要增加收入，特别是低收入群体的收入。二是要提升供给，既包括提高实物商品的供给质量，也包括服务供给，比如“一老一小”服务等。三是要改善消费环境，让消费者能够放心舒心消费。
(责编：刘佳、章斐然)
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