从去年下半年开始，家电原材料价格进入上涨通道，进入2021年以来，整个行业承压明显，甚至传出厂家发出“涨价函”的消息。

3月11日，苏宁易购发布公告称：为进一步提振消费市场，回馈消费者，将携手家电家装头部品牌，从3月12日零点起，线上线下启动家电家装焕新大促，家电品类不仅不涨价，还通过以旧换新、分期免息、买贵就赔等一系列举措，让消费者能省则省。

此次焕新大促期间，苏宁易购趁势升级家电3C以旧换新服务体验。家电在原有促销价格的基础上，以旧换新补贴最高补贴1000元。旧手机和电脑等可以享受更多旧机补贴，其中手机收旧送新一步到位，新机最快1小时到手。

此次，苏宁易购联合建设银行、工商银行、中国银行、交通银行、农业银行、邮政储蓄银行等20余家主流银行，为消费者提供分期支付服务，不仅最高可享24期免息，支付还能有满减优惠。

在具体的价格力度上，作为家电第一渠道的苏宁易购，充分发挥供应链优势，拿出空调、彩电、冰箱、洗衣机等品类超万款爆款，在优惠基础上，还优选家电家装等单品爆款，让消费者每天都能五折抢购。针对有家电套购需求的消费者，苏宁易购也有一系列“满额送家用好物”的举措。

值得一提的是，此次大促期间，苏宁易购价保服务仍将持续，消费者购买价保商品后如遇降价，可享受补贴差价。

(责编：赵超、吕骞)