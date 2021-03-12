新华社北京3月12日电（记者刘慧）证监会新闻发言人12日就康得新退市问题答记者问时表示，根据行政处罚决定，康得新对2015年至2018年的财务报表进行了追溯调整，更正后的报表显示连续四年净利润为负，触及重大违法强制退市情形（即扣除处罚认定的造假金额后，相关财务指标触及终止上市标准）。

该发言人回应了近期市场关于康得新案件高度关注的几个问题。

对于“网上个别投资者认为大股东康得集团占用康得新大量货币资金”，该发言人表示，经调查认定，康得新涉案银行账户主要是为了配合财务造假，便于完成虚假销售收入回款。2018年末该账户显示余额122亿元，是累计归集金额，并不是真实的银行存款余额。虚假销售收入回款打入涉案银行账户后，被归集到康得集团账户再被循环用于造假所需虚假销售收入回款，故未有证据证明大股东单方面占用康得新资金。

对于“网上有个别投资者发布消息质疑该案结论，并举报监管部门人员”，该发言人指出，个别别有用心的人利用微信公众号、微博等大量散布不实有害信息，恶意造谣诽谤，抹黑监管政策和稽查执法，攻击退市制度改革，甚至对监管部门的领导和工作人员进行人身攻击、诬告陷害，妄图混淆视听、误导公众、扰乱市场正常秩序。个别投资者在公司多次提示存在退市风险的情况下，仍在大量买入此股票，并带头滋事诽谤。

该发言人强调，上述行为本质是意图向政府和监管部门施压，拖延和干扰康得新退市进程，从而达到其个人目的，进而牟取不当利益。对此，证监会予以强烈谴责，将坚决依法依规推进康得新退市，并依法追究有关人员法律责任，切实维护公开公平公正的市场秩序。

在康得新退市过程中，监管部门在保护投资者合法权益方面有何考虑？

该发言人说，证监会积极支持康得新投资者通过单独诉讼、共同诉讼、申请适用示范判决机制、普通代表人诉讼及特别代表人诉讼等司法途径维护自身合法权益。投资者保护机构可以依法适时启动证券纠纷特别代表人诉讼，并提供其他相应法律服务。

(责编：赵欣悦、杨光宇)