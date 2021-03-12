人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

人民在线 环球网 人民视讯 海外网 人民科技 人民视觉 人民网研究院 人民运营 人民智作 金报电子 人民棋牌 公开课
人民网>>经济·科技

证监会：康得新触及重大违法强制退市情形

2021年03月12日23:41 | 来源：新华网
小字号

新华社北京3月12日电（记者刘慧）证监会新闻发言人12日就康得新退市问题答记者问时表示，根据行政处罚决定，康得新对2015年至2018年的财务报表进行了追溯调整，更正后的报表显示连续四年净利润为负，触及重大违法强制退市情形（即扣除处罚认定的造假金额后，相关财务指标触及终止上市标准）。

该发言人回应了近期市场关于康得新案件高度关注的几个问题。

对于“网上个别投资者认为大股东康得集团占用康得新大量货币资金”，该发言人表示，经调查认定，康得新涉案银行账户主要是为了配合财务造假，便于完成虚假销售收入回款。2018年末该账户显示余额122亿元，是累计归集金额，并不是真实的银行存款余额。虚假销售收入回款打入涉案银行账户后，被归集到康得集团账户再被循环用于造假所需虚假销售收入回款，故未有证据证明大股东单方面占用康得新资金。

对于“网上有个别投资者发布消息质疑该案结论，并举报监管部门人员”，该发言人指出，个别别有用心的人利用微信公众号、微博等大量散布不实有害信息，恶意造谣诽谤，抹黑监管政策和稽查执法，攻击退市制度改革，甚至对监管部门的领导和工作人员进行人身攻击、诬告陷害，妄图混淆视听、误导公众、扰乱市场正常秩序。个别投资者在公司多次提示存在退市风险的情况下，仍在大量买入此股票，并带头滋事诽谤。

该发言人强调，上述行为本质是意图向政府和监管部门施压，拖延和干扰康得新退市进程，从而达到其个人目的，进而牟取不当利益。对此，证监会予以强烈谴责，将坚决依法依规推进康得新退市，并依法追究有关人员法律责任，切实维护公开公平公正的市场秩序。

在康得新退市过程中，监管部门在保护投资者合法权益方面有何考虑？

该发言人说，证监会积极支持康得新投资者通过单独诉讼、共同诉讼、申请适用示范判决机制、普通代表人诉讼及特别代表人诉讼等司法途径维护自身合法权益。投资者保护机构可以依法适时启动证券纠纷特别代表人诉讼，并提供其他相应法律服务。

(责编：赵欣悦、杨光宇)

分享让更多人看到

推荐阅读
透视“十四五”关键词 人工智能产业迎来全新发展契机
　　
工信部通报“天涯社区”“房多多”等136款侵害用户权益APP
　　人民网北京3月12日电 （赵超）今天，工业和信息化部官网发布《关于侵害用户权益行为的APP通报（2021年第3批，总第12批）》，涉及腾讯手机管家、天涯社区、房多多、美图证件照等136款软件存在不同程度侵犯用户权益行为。 据悉，依据《网络安全法》《电信条例》《电信和互联网用户个人信息保护规定》等法律法规，按照《关于开展纵深推进APP侵害用户权益专项整治行动的通知》（工信部信管函〔2020〕164号）工作部署，工信部近期组织第三方检测机构对手机应用软件进行检查，督促存在问题的企业进行整改。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 呼叫中心

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139

广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  互联网药品信息服务资格证书（京）-非经营性-2016-0098

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部