新华社北京3月12日电（记者姚均芳）记者12日从中国人民银行获悉，央行、外汇局决定在深圳、北京开展跨国公司本外币一体化资金池业务首批试点，进一步便利跨国公司企业集团跨境资金统筹使用。

央行表示，此举是为深入贯彻落实党中央、国务院关于推进粤港澳大湾区、中国（北京）自由贸易试验区和国家服务业扩大开放综合示范区建设的总体部署，支持建设更高水平开放型经济新体制，提升金融服务实体经济能力。此次试点面向信用等级较高的大型跨国公司企业集团。

从具体内容看，试点将统一本外币政策，整合现有各类资金池，实现跨国公司企业集团内跨境本外币资金一体化管理。实行双向宏观审慎管理，适度调整外债和境外放款额度，在稳慎经营理念基础上提升跨境投融资的自主性和资金利用效率。还将进一步便利资金划转和使用，主办企业国内资金主（子）账户结汇资金可直接进入人民币国内资金主（子）账户，国内资金主账户资金可直接下拨至成员企业自有账户办理相关业务。

此外，试点将实现一定额度内意愿购汇，购汇所得外汇资金可存入国内资金主账户，用于对外支付。还将强化事中事后监管，加强统计监测，强化风险评估、非现场核查与现场检查，从而有效防范跨境资金流动风险。

央行表示，下一阶段央行、外汇局将根据试点情况及政策效果，进一步完善跨国公司本外币一体化资金池业务管理框架，不断提升跨境贸易和投融资便利化水平。

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