新华社北京3月12日电（记者 李延霞）记者从中国银保监会获悉，银保监会于2018年至2020年组织开展了“农村中小银行股东股权三年排查整治行动”。三年来，3898家农村中小银行全部完成机构自查和监管检查，实现了排查整治全覆盖。

据介绍，三年排查整治共涉及持股1%以上股东38.5万个、股权3889亿股，累计发现问题1.99万个，集中反映在股东资质不合格、入股资金来源不合规、超比例超数量持有股权、违规开展关联交易、股权质押不受约束等方面。

银保监会表示，在全面排查的基础上，监管部门多管齐下，重拳出击清理整治股东股权违规乱象：开展监管约谈2611次，印发监管提示函2180份，督促完成整改1.36万个问题，整改率已达70%；对4758个股东的表决权进行限制，责令转让股权合计达62.3亿股；依法依规对281家机构实施行政处罚，处罚金额合计1.5亿元，给予相关责任人警告、罚款、取消任职资格等处罚共计711人次，罚款金额合计2039万元。

银保监会表示，下一步将持续巩固股东股权三年排查整治工作成果，通过规范股东行为、优化股权结构、提升治理水平，带动增强中小银行风险防控和服务实体经济的能力。

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