中国森林资源核算研究成果新闻发布会现场。人民网记者 余璐摄

人民网北京3月13日电 （记者余璐）森林是陆地生态系统的主体和重要资源，是人类生存发展的重要生态保障。记者在3月12日国家林业和草原局召开的中国森林资源核算研究成果新闻发布会上了解到，2014年至2018年期间，全国林地林木资产总价值为25.05万亿元，我国森林生态系统提供生态服务价值达15.88万亿元，全国森林提供森林文化价值约为3.10万亿元。

国际竹藤组织董事会联合主席、中国森林资源核算研究项目总负责人江泽慧在会上介绍道，由国家林业和草原局联合国家统计局组织开展的第三期“中国森林资源核算”研究，是在2004年、2013年两期项目研究成果基础上，于2016年7月开启的研究，主要包括林地林木资源核算、森林生态服务价值核算、森林文化价值评估以及林业绿色经济评价指标体系等4部分内容。

“这三期‘中国森林资源核算’研究，为建立我国环境经济核算体系、编制林木资源资产负债表和构建森林生态产品价值实现机制提供了重要参考。”江泽慧说。

第三期中国森林资源核算研究成果表明，第九次全国森林资源清查期间（2014-2018年），全国森林面积、森林蓄积量双增长，森林覆盖率从21.63%提高到22.96%。清查期末林地林木资产总价值25.05万亿元，较第八次清查期末2013年总价值净增加3.76万亿元，增长17.66%。清查期末我国人均拥有森林财富1.79万元，较第八次清查期末2013年的人均森林财富增加了0.22万元，增长了14.01%。

江泽慧表示，林地林木资源持续增长，森林财富持续增加，为绿色发展奠定了重要的物质基础。“绿水青山”的保护和建设进一步扩大了“金山银山”体量，为推进新时代社会主义生态文明建设提供了良好生态条件。

记者了解到，第九次全国森林资源清查期间的林业生态建设成效显著，进一步提升了全国森林生态系统服务水平。2018年，我国森林生态系统提供生态服务价值达15.88万亿元，比2013年增长了25.24%。其中，涵养水源功能中调节水量增加了8.31%，保育土壤功能中固土量增加了6.80%、保肥量增加了7.50%，净化大气环境功能中提供负离子量增加了8.37%、吸收污染气体量增加了5.79%、滞尘量增加了5.36%。全国森林生态服务年价值量从12.68万亿元增长到了15.88万亿元，增长了25.24%。

森林是人类文明的摇篮，蕴育和承载着巨大的自然资产和文化财富。“开展中国森林文化价值评估尚属首创。”江泽慧谈到，构建森林文化价值评估指标体系，创新性地提出了森林的文化物理量和价值量的价值评估法，并以此对全国森林的文化价值首次开展了计量评估。研究成果对传承与弘扬中华优秀传统生态文化，增强文化自信、文化自觉等具有重大意义。同时，研究成果可以应用于区域森林文化价值和政府生态文明建设成效评估、完善森林生态系统生产总值测算。

国家林业和草原局副局长、中国森林资源核算研究项目领导小组副组长彭有冬在会上介绍道，森林作为陆地生态系统的主体，是陆地生态系统中最大的碳库，森林植被通过光合作用可吸收固定大气中的二氧化碳，发挥巨大的碳汇功能。

彭有冬表示，近10多年来，我国通过实施诸多林业生态工程，开展了大规模造林和天然林保护修复，森林资源得到了有效的保护和发展，森林面积和蓄积均有较大幅度增长，森林碳汇量也大幅度增加。目前，我国森林面积达到2.2亿公顷，森林蓄积175.6亿立方米，森林植被总碳储量91.86亿吨，年均增长1.18亿吨，年均增长率1.40%。2018年我国森林面积和森林蓄积分别比2005年增加4509万公顷和51.04亿立方米，比第八次森林资源清查末期2013年增加1266万公顷和22.79亿立方米，森林面积和蓄积持续增长，成为同期全球森林资源增长最多的国家，对应两个时期的森林碳储量分别增加了11.69亿吨和5.53亿吨。

“目前，我国人工林面积7954.28万公顷，全球增绿四分之一来自中国，是世界上人工林面积最大的国家，发展人工林对森林碳汇作用巨大。”彭有冬谈到，我国森林资源中幼龄林面积占森林面积的60.94%，中幼龄林处于高生长阶段，伴随森林质量不断提升，具有较高的固碳速率和较大的碳汇增长潜力。这对我国二氧化碳排放力争2030年前达到峰值，2060年前实现碳中和都具有重要作用。

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