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国际人士热议“十四五”规划纲要——

“未来五年，中国将取得了不起的成就”

本报记者  贾平凡
2021年03月13日09:50 | 来源：人民网－人民日报海外版
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　　十三届全国人大四次会议表决通过了关于“十四五”规划和2035年远景目标纲要的决议。“十四五”时期，中国将如何实现高质量发展？向世界释放了哪些利好信息？在接受本报记者采访时，多位国际人士纷纷表示，对“十四五”规划纲要里蕴藏的无限发展机遇充满期待，对中国未来五年乃至更长时间的发展前景充满信心。

　　重要性不言而喻

　　“‘十四五’规划纲要是中国为未来五年经济社会发展指明方向的纲领性文件，是实现2035年远景目标的关键步骤，重要性不言而喻。”吉尔吉斯斯坦国会议员阿迪力·居努斯表示，今年是“十四五”开局之年，中国如何为全面建设社会主义现代化国家开好局、起好步，世界拭目以待。

　　印度工商联合会中国办公室执行主任阿都尔·达拉库提表示：“中国如何统筹国内国际两个市场？如何通过与全球经济更深入地融合而保持自己的地位？如何在保持经济快速增长的同时实现碳中和目标？世界正从中国‘十四五’规划纲要的实施和2035年远景目标的实现中寻找答案。”

　　巴基斯坦国立科技大学中国研究中心副主任泽米尔·阿万认为，在当前纷繁复杂的国际形势下，“十四五”规划纲要将为中国应对未来挑战提供强有力的支撑。“十四五”期间，中国经济发展的着力点是挖掘国内市场潜力，将扩大内需作为战略基点，同时深化供给侧结构性改革，以创新驱动、高质量供给引领和创造新需求。

　　高度重视“人民至上”

　　“十四五”规划纲要中关于人民生命的重要表述，给北京外国语大学国际关系学院德国籍教授大卫·巴拓识留下了深刻印象。他表示，任何一个健康发展的国家和社会都必须以民众的健康为基础。新冠肺炎疫情警醒我们，人民健康必须被放到与国家经济、文化和科学等同样高的位置上来认真对待。中国能有效控制疫情的重要原因之一，就是始终把人民的生命安全和身体健康放在首位。中国抗疫的成功经验值得其他国家学习。

　　“‘十四五’时期，中国构建新型国际关系的方向非常清晰：推进大国协调和合作，深化同周边国家关系，加强同发展中国家团结合作，积极发展全球伙伴关系。”阿迪力·居努斯说，吉中两国是搬不走的好邻居。中国积极参与重大传染病防控国际合作，推动构建人类卫生健康共同体，为吉尔吉斯斯坦抗疫提供很大帮助。未来，吉中两国可以在“十四五”规划框架内寻找更多互利共赢的合作点。

　　释放重大利好信息

　　当前，全球疫情防控形势依然严峻，世界经济复苏面临诸多挑战。在此背景下，中国继续迈出坚定有力的发展步伐，让各国看到更多活力与希望。

　　“中国敞开怀抱，欢迎外商投资！”阿都尔·达拉库提激动地说，“十四五”时期，中国将全面提高对外开放水平，依法保护外资企业合法权益，健全促进和保障境外投资的法律、政策和服务体系。这些措施是维护经济全球化的务实行动。

　　“‘十四五’时期，中国建设更高水平开放型经济新体制和推动共建‘一带一路’高质量发展，向世界传递出重大利好信息。”阿迪力·居努斯认为，作为全球第二大经济体，中国确定未来五年的发展方向，对坚定全球战疫信心和稳定世界经济增长有着举足轻重的作用。而中国不断提高对外开放水平，持续推动贸易和投资自由化便利化，加强“一带一路”相关国家互联互通紧密程度，将实实在在惠及世界各国民众。

　　“毋庸置疑，‘十四五’规划将取得了不起的成就。这与中国先进的政治制度和中国共产党的务实担当密不可分。”泽米尔·阿万表示，任何国家和力量都阻挡不了中国和平崛起的步伐。世界各国可以从中国的发展中寻找机遇，实现合作共赢。

(责编：申佳平、吕骞)

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