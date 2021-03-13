张澍楠

原标题：各地2月CPI出炉：4省份“转正”，湖北、重庆降最猛

31省份2月CPI(居民消费价格指数)全部公布。中新经纬记者注意到，13省份录得正增长，江西和青海同比持平；湖北、重庆降幅最大，同比降1.8%。

16省份CPI负增长

2月，全国CPI同比下降0.2%，降幅比上月收窄0.1个百分点。从环比看，CPI上涨0.6%，涨幅比上月回落0.4个百分点。

中新经纬记者梳理发现，分地区看，山西、上海、辽宁、江苏、河南等13省份CPI录得正增长，江西和青海同比持平，北京、天津、安徽、福建等16省份负增长。

需要一提的是，在13个正增长省份中，内蒙古、辽宁、上海、山东这4地2月CPI转“正”，同比分别增0.3%、0.2%、0.3%、0.3%。今年1月，上述4省份CPI同比分别降0.1%、0.1%、0.2%、0.1%。

此外，2020年9月至2021年1月，云南CPI五连降。今年2月，该省份CPI同比降幅与1月录得持平。

重庆和湖北2月CPI同比降幅最大，均达到1.8%；西藏2月CPI涨幅迈入“1时代”，同比上涨1%。

“二师兄”持续跌价

食品价格特别是猪肉价格，是拉低CPI的重要因素。国家统计局城市司高级统计师董莉娟解读2月CPI数据时称，受去年同期基数较高影响，猪肉价格下降14.9%。从更能反映短期变动的环比数据看，生猪出栏持续恢复，猪肉价格由上月上涨5.6%转为下降3.1%。

资料图 中新经纬 张澍楠 摄

此外，2月份恰逢牛年春节假期，各地消费旺盛。受节日效应及天气等因素影响，部分商品价格环比上涨。董莉娟称，水产品和鲜果价格环比分别涨8.7%和6.1%。

中新经纬记者注意到，农业农村部网站监测的国内外农产品市场动态显示，2021年第9周(3月1日-3月7日)猪肉批发市场周均价每公斤38.57元，环比跌2.1%，为连续6周下跌，同比低21.5%。水果均价继续小幅上涨，重点监测的6种水果周均价每公斤6.73元，环比涨1.2%，同比高18.7%。

植信投资首席经济学家兼研究院院长连平认为，目前对CPI起决定性作用的各项因素是猪肉价格和翘尾因素。进入二季度后，翘尾因素会慢慢地淡下来，而猪肉到了二季度后，供求关系也将趋于平衡。

华泰期货研报分析，猪肉市场供应最紧张的时期已经过去，随着新增的生猪产能陆续兑现成猪肉的产量，后期供需关系将会越来越宽松，今年猪肉价格料将维持下行趋势。但仍需关注非洲猪瘟疫情，若其持续扩散，将使我国生猪产能恢复缓慢，2021-2022年猪价或将维持较高水平。

未来物价啥走势？

资料图 中新经纬 张澍楠 摄

今年《政府工作报告》提出，2021年居民消费价格预期目标涨幅3%左右。国务院研究室党组成员孙国君表示，从今年情况看，综合考虑价格翘尾因素和新涨价因素，将居民消费价格涨幅的预期目标设定为3%左右，比去年预期目标有所下调，说明政府有信心把CPI控制在相对较低的水平。

“在CPI中食品价格占比很高。近年来，粮食生产连年丰收，农产品供应有保障。加上生猪产能基本恢复，有利于物价保持稳定。”孙国君如是说。

对于未来CPI走势，连平预计，今年二季度，我国CPI会走出一个小幅温和上涨的态势，下半年将比较平稳。全年来看，CPI保持1%到1.5%的幅度是一个比较温和的状态。

中国宏观经济研究院市场与价格研究所主任郭丽岩认为，我国物价保持平稳运行态势具有坚实基础。后期，CPI有望重新回到温和增长区间，年内呈现“前低后稳”态势，全年小幅上涨。

光大银行金融市场部分析师周茂华接受中新经纬记者采访时称，从趋势看，3月CPI将重回“正”轨，但物价趋势温和。主要是由于农产品及民生必需品供应有保障、生猪供需关系持续改善、国内果蔬供给基本平稳等因素影响。同时需要防范非洲猪瘟、能源商品价格超预期走高等影响。(中新经纬APP)

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