董湘依

原标题：今年“3·15”会曝光哪些问题？这些企业近期被点名！

一年一度的“3·15”晚会将拉开帷幕，在这家家户户关注的消费维权之日里，众多企业可谓“胆战心惊”。最后揭晓之前，中新经纬客户端梳理了近段时间被约谈或点名的企业，涉及知名车企、二手车平台、网约车平台、服装品牌、健身公司、教育机构等，看看你有没有“踩雷”？

资料图 中新经纬董湘依摄

【车企投诉量居高不下 豪车首当其冲】

一个多月前，市场监管总局等五部门约谈特斯拉，涉及异常加速、电池起火、车辆远程升级等问题。近期，除了特斯拉，其他知名车企也遭到地方消协点名。

3月5日，南京消协汽车维权专委会通报称，中级车合资品牌中别克投诉量突出，雪佛兰、上汽大众紧随其后；国产自主品牌吉利、荣威、比亚迪等投诉较多；豪华品牌宝马、奥迪、奔驰投诉量靠前。

以宝马为例，“强买强卖”问题突出，消费者李女士在明确告知自己的征信情况未必能贷到款后，宝马4S店销售仍让其缴纳了3万元定金并表示贷款没问题。第二天，银行通知贷款审批未能通过，销售表示可以换家银行贷款，但要加价2万元。

质量问题也是“硬伤”，比如上汽通用旗下有多款车型在行驶中出现刹车失灵；比亚迪因电池容量衰减问题被投诉，车主黄先生反映，其购买的比亚迪秦油电混动车型在质保期内，动力电池续航里程只有30多公里，远低于厂家承诺的70公里标准。厂家承诺电池终身免费更换，多次要求更换动力电池，4S店检测后说动力电池合格，却不肯提供检测数据，也不肯告知检测合格是按照国家标准还是比亚迪厂家标准。

此外，购车合同存“猫腻”、售后服务不到位、汽车保险捆绑销售等也是汽车消费投诉中多见的问题。

资料图 中新经纬付玉梅摄

【二手车、网约车平台侵犯隐私，“大数据杀熟”】

近年来，二手车交易市场消费纠纷问题屡见不鲜。3月4日，四川省消协发布报告，直指部分二手车交易平台存在七大“陷阱”。比如，58同城、二手车之家、人人车、淘车等侵害消费者隐私权、个人信息权；涉嫌发布虚假车源；收费事项告知不清；58同城将遭到投诉的车辆信息重新上架，存在审核漏洞。

南京消保委则点名车置宝、毛豆、瓜子等网络二手平台投诉量较多，南京本地的天诚、大公等二手车市场中商户投诉也较为集中。

与此同时，中新经纬客户端注意到，网约车平台“大数据杀熟”、安全事故频发，数据泄露催生的黑色产业链遭到曝光。

前不久，长沙一23岁女子从货拉拉车上跳窗身亡悲剧发生，深圳市交通运输局两度约谈货拉拉。3月11日，货拉拉宣布上线录音功能，试运行车载设备等整改措施。此前滴滴也陷入多起安全事故，相比前几年的管理漏洞，近些年滴滴已作出许多优化改进，但“大数据杀熟”“高额抽成”“兜售优惠券黑产链”等问题仍饱受诟病。

很多人对3月初登上微博热搜的#手机越贵打车越贵#话题有深刻印象，一位复旦大学教授通过800次打车发现，“熟人”打车比“新人”贵；打车人越多，车费越贵；手机越贵，打车费越贵……网友纷纷感慨，“大数据杀熟”竟如此可怕！

中新经纬客户端注意到，近几个月以来，监管部门多次约谈网约车平台。3月5日，交通运输部约谈滴滴，称其近期在部分城市调整经营策略准备工作不充分，沟通评估不到位，涉嫌侵害驾驶员合法权益；去年12月，交通运输部对嘀嗒、哈啰等顺风车平台进行提醒式约谈，要求修正顺风车产品，不得以顺风车名义提供非法网约车服务。

图为二手车平台

【知名服装品牌虚假宣传，质量不达标】

衣食住行，“衣”排首位，临近“3·15”不乏知名服装品牌被点名。

天津市消协近日约谈了Lafuma(乐飞叶)、狼爪、THE NORTH FACE(北面)、探拓、北极绒、思凯乐等品牌冲锋衣生产销售企业和相关电商平台。根据北京、天津、河北三地消协组织的比较试验结果，在实体店及电商平台随机购买的50件样品里面，有17件样品的产品名称和执行标准的宣传与实际不符，存在虚假宣传和误导消费者的嫌疑。

比较试验结果发布20天后，相关质检部门对市场在售的涉事冲锋衣品牌进行跟踪调查，发现使用其他服装产品标准生产或产品明示吊牌上标称非冲锋衣产品但以冲锋衣名义进行销售的情况仍然存在。

此外，浙江省消保委对一批网络直播平台中销售的羽绒服进行抽检测试，结果30个批次的羽绒服中有24批次测试结果不达标，占比达80%。如在某电商平台销售的芮姿曼/晓美琪品牌羽绒服、JUEFEIDU爵菲度品牌羽绒服的填充物含绒量均未达到50%。某电商平台销售的布衣传说品牌羽绒服、雅鹿品牌羽绒服的充绒量均不符合国家标准要求。

【健身公司、教育机构预付式骗局】

根据中国消费者协会统计，疫情以来涉及家政、健身、教育培训等预付费类消费纠纷显著增加，有些无良企业“跑路”前还在搞促销圈钱。

3月11日，上海市消保委指出，有健身公司前期售卡时向消费者作出“游泳池即将开放”等承诺诱导消费者办卡，事后却拒不兑现。同时点名上海锐樊健身服务有限公司，投诉问题涉及卖卡时承诺开放游泳池而后一直无法提供相关服务、门店关门却不给退卡等。

教育培训机构同样如此。

3月11日，在北京市教育资源最为丰富密集的海淀区，市场监管部门发出关于谨慎选择教育培训机构的消费警示，对1月21日至2月20日期间，5家投诉数量大、解决率低的教育培训机构进行公开曝光。其中，优胜教育因无证办学遭到第七次曝光，健伟教育和易消教育因无证办学分别遭到第六次、第四次曝光。

资料图 中新经纬赵佳然摄

【直播带货等其他消费维权的“坑”】

直播带货也是一大消费维权热点。继李佳琦、罗永浩、辛巴等头部主播“翻车”后，直播带货引发的假冒伪劣、虚假宣传、交易数据弄虚作假等问题越来越被关注。上海消保委日前点名快手平台“优米佳家纺” 直播间——299元买了粉色“平板羽绒被”，主播直播时宣称“是鸭绒的，每一丝都是绒”，实际收到货后却发现做工简陋。后经检测机构检测，该款羽绒被的绒子含量仅为4.4%，与国家相关标准中对羽绒被的定义严重不符，上海市消保委已敦促快手平台对该商铺予以严肃处理。

此外，房企虚假宣传、电信企业消费陷阱、家电维修乱收费等维权案例都有可能继续被曝光。今年“3·15”，你最关注啥？

(责编：申佳平、吕骞)