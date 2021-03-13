李金磊

原标题：事关你的假期、生育、住房，权威回应来了！

是否延长小长假？如何优化生育政策？如何解决年轻人住房问题？

3月12日，国新办就政府工作报告修改情况举行吹风会，就一系列热点问题，国务院研究室党组成员孙国君作出回应。

资料图：2020年5月1日，游客排队准备进入故宫博物院。 中新社记者 盛佳鹏 摄

回应适当延长小长假建议

全国两会期间，有代表建议适当延长小长假以促进国内消费。对此，孙国君指出，延长小长假的确可以促进消费，特别是对居民出游、休闲娱乐很重要。相信有关部门会认真研究这个建议，也包括推动落实带薪休假等制度。

孙国君表示，扩大消费要多措并举。一是要增加收入，特别是低收入群体的收入。二是要提升供给，既包括提高实物商品的供给质量，也包括服务供给，比如“一老一小”服务等。三是要改善消费环境，让消费者能够放心舒心消费。

资料图。刘占昆 摄

努力降低家庭养育下一代的成本

很多代表委员就生育问题提出了建议，有的建议进一步放开生育限制，有的建议提升年轻育龄夫妇生育意愿。

对此，孙国君指出，优化生育政策，推动实现适度生育水平，是促进人口长期均衡发展的客观要求。但仅靠优化生育政策，还远远不够，必须推动生育政策与经济社会政策配套衔接，切实减轻家庭的生育、养育、教育成本。

他表示，政府工作报告在年度工作安排中，也提出了具体措施。比如，“进一步提高学前教育入园率，完善普惠性学前教育保障机制，支持社会力量办园”，在修改时又增加了“发展婴幼儿照护服务”等内容。这些举措都是回应社会关切，努力降低家庭养育下一代的成本。

资料图：房地产楼盘。中新社记者 张斌 摄

尽最大努力帮青年人缓解住房困难

如何解决年轻人住房问题？孙国君指出，今年的政府工作报告明确提出，要解决好大城市住房突出问题。

他表示，一方面加快构建以保障性租赁住房和共有产权住房为主体的住房保障体系，在土地供应、专项资金安排等方面，给予有效政策支持，用地计划对租赁住房进行单列。

另一方面规范发展住房租赁市场，完善长租房政策，对租金水平进行合理调控。在享受公共服务上，要推动租购同权，尽最大努力帮助新市民、青年人等群体缓解住房困难。

年底前将推动一批政务事项跨省通办

目前我国有2.8亿人处于“人户分离”状态。孙国君表示，今年底前，将进一步推动一批政务事项“跨省通办”。比如：在个人事项方面，包括门诊费用跨省直接结算、基本医疗保险关系转移接续、户口迁移、失业保险关系转移接续、住房提取公积金、生育登记等。

在企业事项方面，工业产品生产许可证办理、医疗广告审查、不动产抵押登记等30多项涉企事项，要实现异地可以办理。

孙国君称，下一步，还将加快推进新生儿入户、婚姻登记、身份证首次申领、社保参保缴费查询等业务“跨省通办”，为企业和群众带来更多便利。

资料图：图为大连高新技术产业园区税务局工作人员服务企业。 左馨 摄

为啥今年不设置具体减税降费目标？

数据显示，去年国家出台了大规模阶段性减税降费政策，目标是2.5万亿元，实际执行超过2.6万亿元。过去五年，累计新增减税降费超过7.6万亿元。

孙国君称，今年政府工作报告没有提出减税降费的规模目标，而把重点放在优化和落实减税降费政策上。主要考虑是，经过多年财税体制改革，已经实施的减税降费政策，以制度性减负为主，这些政策是长期执行的，随着经济规模扩大，其减税降费效应会越来越明显。同时，今年针对小微企业和个体工商户，出台了新的更加精准的减税政策。在鼓励企业研发投入方面，也加大了税收优惠力度。

据介绍，今年还要推动降低企业基础性生产经营成本，包括用电、网络、物流等成本。严控非税收入不合理增长，整治乱收费、乱罚款、乱摊派，这既是为了巩固减负成果，也是为降低制度性交易成本，改善营商环境。

(责编：申佳平、吕骞)