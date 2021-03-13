张景阳

原标题：“砍树人”变“看树人” 北疆林海的绿色足迹世代延伸

阳春三月，首都之北2000公里外的内蒙古大兴安岭仍被冰雪覆盖。

“上山喽！”“走，看看咱的孩子去！”

一大早，内蒙古森工集团满归林业局有限公司北岸林场第七小队的护林员们穿好棉衣，扛起工具，走进了茂密的森林。

他们所说的“孩子”，就是这片大家看护了几十年的林场。看到一颗去年种下的小树苗在大雪和寒风中倔强地成长着，护林员们欣慰之极。

2015年3月31日，内蒙古大兴安岭根河林业局乌力库玛林场517工队，伐木工人王铁昌喊着洪亮的伐木号子，伐倒了自己职业生涯中的最后一棵树。

那也是整个内蒙古大兴安岭林区全面停止天然林商业性采伐的最后一棵树，内蒙古大兴安岭63年的采伐史被画上了句号，数万名“砍树人”放下了斧锯，转岗到森林经营、管护、防火等岗位，变成“看树人”。

偏远恶劣的工作环境，造就了林业人豪爽奔放的性格，比如伐木时要喊出震天响的号子。身份变了，他们的性格没有变，他们将这种豪迈变成了精心的呵护，春秋两季防火，夏季植树，冬季抚育。对森林树木的爱，以一种新的方式被洒进了这片中国面积最大的国有林区。

今年全国两会期间，首都的人民大会堂里，护林员们的工友、全国人大代表周义哲向习近平总书记做汇报：“据测算，2018年我们这里的森林与湿地生态系统服务功能总价值达6159.74亿元，绿水青山就是金山银山有了一本明白账。”

习近平总书记高兴地说：“从‘砍树人’到‘看树人’，你的这个身份转变，正是我们国家产业结构转变的一个缩影。”这充分证明了在“新发展理念”的指引下，通过国家产业结构转变，森林生态系统将提供更多更优质的生态产品，并让生态产品价值成为推进美丽中国建设、实现人与自然和谐共生的现代化增长点、支撑点、发力点。

如果把青海的三江源誉为高海拔中华水塔，那么大兴安岭就是名副其实、当之无愧的高纬度中华水塔，与青海三江源遥相呼应。内蒙古大兴安岭重点国有林区是“国家重点生态功能区”的重要组成部分，同时处于大小兴安岭森林生态功能区，也是水源涵养功能的重点区域。

来自中国森林生态系统定位观测研究网络中心的评估显示，近几年来，通过生态系统涵养水源、固定封存二氧化碳、保育生物多样性和净化大气环境等生态过程形成的“绿色水库”“绿色碳库”“生物多样性基因库”和“净化环境氧吧库”四个生态库的评估核算结果可以看出，内蒙古大兴安岭重点国有林区的四个生态价值均超过了每年千亿元大关。

从过去依靠采伐树木吃饭到今天绿色GDP逐年增加，北疆林海的发展紧跟新时代步伐，不但没有掉队，还走在了产业生态化和生态产业化的前列。

去年，内蒙古森工集团公开大规模招聘高校毕业生，3000多人报名，这在20年来还是第一次。“老一代护林员平均年龄已经50岁，我再有3年也要退休了，希望更多的年轻人能够加入到护林队伍中，从我们的手中接下接力棒。”护林员陈刚的希望和邀请是发自内心的，“让松桦杨柳和山川河流作证，大兴安岭，我们会世世代代守护下去。”

(责编：申佳平、吕骞)