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国家林草局：2020年我国共完成造林677万公顷

2021年03月13日12:07 | 来源：人民网
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人民网网北京3月13日电 （记者余璐）“2020年，全国完成造林677万公顷、森林抚育837万公顷、种草改良草原283万公顷、防沙治沙209.6万公顷。”在我国第43个植树节之际，全国绿化委员会相关负责人表示，近年来全国绿化委员会创新推出了造林绿化、抚育管护、自然保护、认种认养、捐资捐物等8大类50多种义务植树尽责形式，各级各类义务植树基地体系逐步完善，“互联网+全民义务植树”持续推开，为生态文明和美丽中国建设作出了积极贡献。”

记者梳理《2020年中国国土绿化状况公报》发现，在防疫条件下，大规模国土绿化行动有序推进，天保工程完成建设任务24.6万公顷，退耕还林还草、退牧还草工程分别完成建设任务82.7万公顷和168.5万公顷，三北工程完成营造林47.4万公顷，石漠化综合治理工程完成营造林24.7万公顷。

《公报》显示，我国城乡绿化美化统筹推进，开展国家森林城市建设的城市达441个，城市人均公园绿地面积达14.8平方米。建成绿道近8万公里，新增公路绿化里程18万公里、铁路绿化里程4933公里，95%以上村庄开展了清洁行动。草原、湿地保护修复得到加强，防沙治沙工作扎实推进。启动首批国家草原自然公园试点建设39处，覆盖11省（区）14.7万公顷草原。湿地保护率达50%以上。全国沙化土地封禁保护区面积扩大到177.17万公顷。森林草原资源保护管理力度不断加大，24个省份建立林长制。开展并完成古树名木抢救复壮第二批试点。全国发生森林火灾1153起、草原火灾13起，分别比2019年下降50.8%和71.1%。完成草原有害生物防治面积926.87万公顷，挽回鲜草直接经济损失12.5亿元。

此外，绿色富民产业发展和生态扶贫成效显著。全国林业产业总产值7.55万亿元，林产品进出口贸易额1600亿美元。累计选聘建档立卡贫困人口生态护林员110.2万名，精准带动300多万贫困人口脱贫增收。国土绿化支撑保障能力持续增强，推进《国家公园法》《自然保护地法》研究起草等工作。落实中央资金1400亿元，新增政策性开发性贷款322.2亿元支持林草生态建设。国有林区改革基本实现政企分开、管办分离，改革任务基本完成。

同时，以国家公园为主体的自然保护地体系建设和野生动植物保护全面加强，开展三江源等10个国家公园体制试点评估验收，国家公园体制试点任务基本完成。命名1处国家地质公园，湖南湘西和甘肃张掖成功申报世界地质公园。完成禁食野生动物的处置和养殖户补偿任务。开展春季候鸟等野生动物保护专项执法行动。国家重点保护野生动物名录新增517种（类）野生动物，调升穿山甲为国家一级保护野生动物，大熊猫、朱鹮、野马、苏铁等300多种珍稀濒危野生动植物种群数量稳中有升。

“2020年，我国积极主动参与全球生态治理。全国森林植被碳储量91.86亿吨，如期完成我国政府对外承诺的2020年森林面积、森林蓄积量‘双增’目标。”全国绿化委员会相关负责人说。 

(责编：吕骞、章斐然)

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