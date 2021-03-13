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不打招呼直奔现场 生态环境部发现唐山四家钢企弄虚作假

2021年03月13日12:09 | 来源：人民网
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人民网北京3月13日电 （记者余璐）“钢铁企业是排放大户，也是大气污染治理的责任主体，不能只看效益，把污染留给当地百姓。要提升环保意识，严格落实重污染天气应急预案，切勿心存侥幸。”记者从生态环境部获悉，3月11日生态环境部部长黄润秋在河北省唐山市突击检查重污染天气应急减排措施落实情况时指出，对环境违法行为尤其是弄虚作假行为，要以零容忍态度坚决依法查处，涉嫌犯罪的要移送公安机关，依法严肃追究相关人员责任。

唐山市是河北省的工业重镇，钢铁产能集中，大气污染治理压力大。11日一早，黄润秋一行来到唐山市，不打招呼，直奔现场，先后深入河钢唐钢不锈钢公司、唐山金马钢铁集团有限公司、唐山市春兴特种钢有限公司和唐山东华钢铁企业集团有限公司，询问企业生产情况，仔细查看核对企业生产台账、生产工况、在线监控等记录，了解企业重污染天气应急减排措施落实情况。

生态环境部部长黄润秋一行在钢铁企业开展检查。生态环境部供图

据了解，检查期间，唐山市已启动重污染天气Ⅱ级应急响应。但黄润秋一行突击检查发现，四家企业均在重污染天气应急响应期间高负荷生产，未落实相应减排要求，并普遍存在生产记录造假问题，有的甚至互相通风报信、删除生产记录应对检查，相关线索已移交当地公安部门。

突击检查现场。生态环境部供图

黄润秋指出，当前大气污染防治工作形势依然严峻，要提高政治站位，增强责任心和使命感，狠抓重污染天气应急减排工作，敢于动真碰硬，严厉打击大气环境违法行为，形成持续高压震慑。钢铁企业是排放大户，不能只看效益，把污染留给当地百姓。要严格落实重污染天气应急预案，切勿心存侥幸。要不断提高精细化管理水平，建设现代化企业。

“下一步，生态环境部将持续加大帮扶力度，聚焦地方和企业所需，及时指导地方提高环境管理能力、企业提升污染治理水平，推动绿色发展。要帮助地方发现问题，紧盯问题整改，切实将压力传导到地方党委、政府及其有关部门，确保生态环境保护责任有效落实。”黄润秋说。

(责编：吕骞、章斐然)

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