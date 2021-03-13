解放军总医院第二医学中心健康管理研究院主任、中国健康管理协会副会长曾强。陈晨 摄

近日，由健康中国行动推进委员会办公室指导，人民网·人民健康主办的2021年全国两会“健康中国人”系列圆桌论坛在京举行。3月9日下午，在主题为“科技创新引领下的癌症诊疗新格局”专场论坛上，解放军总医院第二医学中心健康管理研究院主任、中国健康管理协会副会长曾强表示，健康管理要强调未病先防、有病早治，癌症防治要从加强筛查做起。

“健康体检的意义在于对危险因素进行管控，开展治未病。”曾强介绍，健康体检和健康管理的核心是以最小的代价获得最大的健康收益。癌症早筛、早诊、早治不仅能提高患者生存率，还能降低患者家庭及社会的负担。

“尽管目前很多体检机构都在开展癌症筛查，但缺乏特别合适的产品。”曾强认为，当前市场上癌症筛查产品呈现供不应求的状态，不仅数量少，而且价格偏贵。如果市场上癌症筛查产品供给增多，其价格也会相应降低，这更有利于大范围开展癌症筛查。

曾强表示，健康管理机构和体检机构，要特别注重癌症筛查过程中的规范性。健康管理中心应该根据权威机构出版的共识、指南等相关文件内容，提高肿瘤筛查专业水平，规范肿瘤筛查工作，真正使早筛、早诊落到实处。另外，癌症筛查要关口前移到正常人群中，鼓励更多人参与癌症筛查。

“如果把癌症早筛、早诊、早治做好，不仅能促进社会健康发展，还能提高肿瘤患者的生活质量和生存期，防止因病返贫、因病致贫事件的发生。”曾强说。

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