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2021年全国两会“健康中国人”系列圆桌论坛

程颖：强化医疗专科联盟建设，满足基层就医需求

2021年03月13日13:01 | 来源：人民网
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近日，由健康中国行动推进委员会办公室指导，人民网·人民健康主办的2021年全国两会“健康中国人”系列圆桌论坛在京举行。3月9日下午，在主题为“科技创新引领下的癌症诊疗新格局”的专场论坛上，吉林省肿瘤医院党委书记、吉林省癌症中心主任程颖表示，强化医疗专科联盟建设，提升强化基层肿瘤诊疗水平，可有效解决基层群众看病就医需求。

“医疗专科联盟是提高整体基层卫生水平，深化医疗体制改革的重要抓手。”程颖表示，吉林省在多年临床实践过程中发现，基层肿瘤患者在诊疗方面存在着“看病难”、“看病贵”的问题。近年来，吉林省肿瘤医院一直引领全省肿瘤防治事业的发展走向，医院积极推进医疗专科联盟建设，帮助县级医院组建和完善肿瘤专科科室，培养肿瘤专科医生，构架肿瘤专科建设体系，将肿瘤专科的规范化诊疗模式、精细化管理理念引入到县级基层医院，弥补基层肿瘤诊疗技术短板，使百姓在家门口就能享受到高端、优质、便捷的为当地肿瘤患者提供更好的诊疗服务。

程颖表示，当前，基层医院在肿瘤诊断方面也存在一定的问题。在吉林省肿瘤医院作为吉林省肿瘤专科医疗专科联盟内的组长单位，为基层肿瘤患者诊断开通绿色通道，进一步为患者提供穿刺诊断、基因分子诊断、PET-CT诊断等诊断精准诊疗技术帮扶和支持。与此同时，企业支持也是提升基层肿瘤诊疗能力的重要方面，随着靶向药物、免疫靶向药物相继纳入进入医保目录，在基层医院推行基因检测对规范精准治疗水平更为重要，在我们的积极倡议下，成功推进肿瘤精准基因检测纳入吉林省医保目录，惠及全省肿瘤患者。在基层医院的推行，将进一步解决精准医疗在诊断层面的问题，有助于免疫靶向药物在基层的实现，将进一步提升基层肿瘤诊疗水平。

“互联网远程会诊也是在未来需要强化的重要方面。”程颖表示，通过互联网医疗、远程会诊、垂直打通绿色通道申请、审批、预约流程提前预约、绿色通道等多种方式，进一步实现优质资源共享和推广，极大缓解了基层肿瘤诊疗中硬件技术缺失的短板，推动了基层首诊工作和整个学科的共建和发展，着力解决基层群众“看病难”、“看病贵”的问题。

此外，她还提出建议，要加强科普教育，让群众了解癌症防治的重要性和相关科普知识，提高全民健康素养。建立完善的健康管理体系也是非常重要的举措，应规范体检机构，打破“只筛不治、防治分离”的壁垒，设置个性化癌症筛查项目，配合大数据管理，为患者提供专业的全周期健康管理和指导服务。，规范体检中心，将也呼吁将体检纳入医保，进一步减轻患者百姓负担。

(责编：申佳平、吕骞)

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