近日，由健康中国行动推进委员会办公室指导，人民网·人民健康主办的2021年全国两会“健康中国人”系列圆桌论坛在京举行。3月9日下午，在主题为“科技创新引领下的癌症诊疗新格局”专场论坛上，燃石医学创始人兼首席执行官汉雨生表示，肿瘤早期检测对于癌症防治至关重要，要用科技创新助力肿瘤早检。

汉雨生指出，癌症患者早期筛查普及率低，肿瘤早筛早检的技术手段存在局限性且及推广力度不强，公众对于癌症的科学认知及早筛早检的重要性观念不到位等多方原因导致很多患者确诊时都已进入中晚期，错过了最佳治疗时机。

“一方面，公众对于肠镜、胃镜、核磁等一些检测技术还存在一些误区，常常‘望而却步’；另一方面，对于检测结果的判读需要专业的医生进行，这对医院及体检机构本身的能力是一个挑战，导致大家都集中去大型三甲医院排长队做筛查。”汉雨生认为，除了检测手段及判读外，癌症筛查的总体综合费用较高也是影响公众决策的原因之一。

汉雨生介绍，燃石医学自2016年开展癌症早检项目以来，通过临床试验数据积累以及与专业医疗机构的合作，目前已取得积极进展。“通过表观遗传学、二代测序和机器学习的交叉融合，我们正在慢慢揭示癌症早检普及的解决方案。希望燃石医学的‘一管血多癌种早期检测’能够真正改善癌症早筛早检现状，并随着技术手段及市场的不断成熟，让科技成果惠及全民”。

“作为健康领域的创新科技型企业，燃石医学也会不遗余力地加强研发投入，并与各方同道树立行业规范。同时，也会把肿瘤早检早筛的理念和科普知识传播开来，提升公众健康意识及体检意识。”汉雨生说。

(责编：申佳平、吕骞)