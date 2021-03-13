北京大学肿瘤医院副院长、消化肿瘤内科主任沈琳。陈晨 摄

近日，由健康中国行动推进委员会办公室指导，人民网·人民健康主办的2021年全国两会“健康中国人”系列圆桌论坛在京举行。3月9日下午，在主题为“科技创新引领下的癌症诊疗新格局”专场论坛上，北京大学肿瘤医院副院长、消化肿瘤内科主任沈琳表示，精准治疗给患者带来了生存希望，是未来的发展方向。

“最近十年，肿瘤的治疗发生了天翻地覆的变化，多学科综合治疗和精准治疗两大模式，给患者带来了非常强的生存希望。”沈琳表示，特别是精准治疗的发展，不仅改变了部分肿瘤疾病无药可用的窘境，更是延长了患者生存期。如今，在免疫药物的治疗下，很多肺癌患者已达到5年生存期，新药研发已成为肿瘤患者的一大期盼。

沈琳介绍，精准诊疗需要多学科协作，多学科诊疗团队需要参与肿瘤患者早期诊断，并随时关注患者基因测序或蛋白水平的改变，及时发现特殊分子生物学特征，并以此开展治疗研究，给患者病情缓解带来一定效果。

沈琳认为，多种疾病管理模式齐头并进，准确度越来越好、治疗效果越来越好，不仅给肿瘤患者带来生存希望，还节省了节约了很多人力、财力、时间成本，有利于进一步实现健康中国癌症防治行动目标，是未来一个非常重要的发展方向。

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