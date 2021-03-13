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2021年全国两会“健康中国人”系列圆桌论坛

王洁：建立健全早期癌症三级预防体系 强化高危人群筛查

2021年03月13日13:06 | 来源：人民网
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近日，由健康中国行动推进委员会办公室指导，人民网·人民健康主办的2021年全国两会“健康中国人”系列圆桌论坛在京举行。3月9日下午，在主题为“科技创新引领下的癌症诊疗新格局”的专场论坛上，中国医学科学院肿瘤医院内科主任王洁建议，建立健全早期癌症三级预防体系，运用新技术强化高危人群筛查。

“随着我国人口老龄化的快速增长，癌症的发病率和死亡率位居高位，但也发生了一些变化。”王洁介绍，近年来，我国肺癌的发病率和死亡率仍然居高不下。随着生活条件的改善、卫生状况的提升，食管癌、胃癌、肝癌等的发病率有所下降。与此同时，由于吸烟、高蛋白、高脂肪等饮食习惯和环境的变化，结直肠癌、乳腺癌等发病有增长趋势。

“因此，健康中国行动把癌症防控放在了重要的位置。”王洁表示，通过加强癌症预防、筛查、早诊早治、规范化诊疗等多种方式，我国癌症防治体系逐渐完善。在多学科诊治和精准医疗的推动下，各个瘤种的诊疗水平有了显著的进步，五年生存率取得了大幅提升。

“如何将精准医学和多学科诊疗前移置更早期的肿瘤诊治是未来癌症诊治面临的重要挑战。”她建议，要尽早建立健全早期癌症三级的预防体系，将预防、诊断和治疗进一步前移。运用新技术、新理念强化高危人群筛查，并更好地运用在实践当中，使我国肿瘤治疗水平取得大幅度提高。

(责编：申佳平、吕骞)

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