近日，GE医疗中国总裁兼首席执行官张轶昊在做客人民网·人民健康2021年全国两会特别节目“健康中国人”访谈中表示，要用科技创新助力疾病早诊早治，提升基层诊疗能力，让数字化医疗普及更多患者。

助力提升基层医疗水平

“基层医疗是‘十四五’和两会中的热词，当前物质资源和人才资源缺乏是基层医疗面临的两大挑战。”张轶昊表示，为进一步提高基层医疗服务能力，GE医疗在布局中国市场时，就积极为推广基层医疗做准备。通过定制一批适合基层的系列产品，并通过远程医疗和5G技术帮助基层医生和医院快速掌握和使用，为基层提供更多数字化和人工智能的解决方案。除了强化基层硬件设施，还与相关部门、协会合作，组织基层医生培训、两癌筛查、超声影像的推广和普及工作，帮助基层医生更好地进行筛查、诊断。

为进一步解决医疗资源短缺和不平衡问题，张轶昊表示，要进一步提高智能设备在医院的使用，着力提升智慧医院建设水平，通过远程医疗让更多的技术和智能设备覆盖到更多基层医院，进一步提升基层诊疗水平，助力“大病不出县”的目标实现，惠及更多基层患者。

科技创新助力早诊早筛

张轶昊强调，早诊早筛是提高平均寿命的重要手段，要通过早期筛查、慢病管理、科学技术三方面，做好早筛早诊。

“想要实现早诊早治，科技创新非常重要。”张轶昊表示，科学技术是治疗疾病一个很重要的有效武器。近年来GE医疗在科学技术和创新方面取得了很大突破和发展。推出针对脑卒中的创新技术与产品，进一步帮助患者能够及时诊断，助力早诊早治。

为进一步促进乳腺癌防治，推动“粉红行动”由十月延伸至贯穿至全年的行动。至今为止，通过该项活动已经为两万余位患者进行了免费筛查，宣教惠及近亿人。与此同时，以人工智能、影像诊断作为核心竞争力，着力提升慢病管理水平，通过“云心电”产品，将采集心电功能下沉至社区，依托人工智能分析，及时将数据传输给医生进行诊断，进一步助力慢病的跟踪管理。

将更多科学技术应用到临床 改善医疗服务

“把人工智能化、数字化带进医疗设备和医疗治疗过程中，能够帮助医生快速诊断，避免误诊，这是未来的发展方向。”张轶昊表示，需要把人工智能、科学技术融入到医疗设备中，为医生诊断提供更好的数据和方法支持。将科学技术融入智慧医疗和智慧医院建设，进一步帮助医院做好管理，改善医疗服务，为患者提供更好的就医体验。

“科学技术的KPI就是能不能挽救更多患者的生命。”张轶昊提出，要用挽救了多少人的生命作为衡量科学技术的标准，通过科学技术在临床上的应用，为医生提供更好的治疗方法和手段。

推进全面国产 服务中国市场

“‘十四五’期间，我国将进一步强化医疗预防体系搭建，加强对基层医疗、分级诊疗、数字化+医疗的重视，医疗器械设备将迎来发展的黄金时期。”张轶昊表示，为更好地服务中国市场，抓住机遇，迎接挑战，GE医疗将在未来推动全面国产。GE医疗将在中国继续开展中国研发、中国生产的产品，并提供完善的供应链，将全产业链国产化，进一步促进国内发展的内循环。

此外，他提到，为进一步服务中国市场，解决“卡脖子”技术问题，GE医疗会将更多高端产品引入中国生产，实现全系列、全链条产品的全面国产，更好地支持健康中国行动。

(责编：申佳平、吕骞)