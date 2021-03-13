人民网北京3月13日电 （记者余璐）近日，由人民网·人民健康主办的2021年全国两会“健康中国人”系列圆桌论坛在京举行.

在主题为“强化医美行业自律 科普提升消费认知”的专场论坛上，与会专家学者认为，要加强医美行业监管，夯实细化行业规范，医生要加强行业自律，促进行业形成“良币驱逐劣币”的效应，营造一个良好的消费环境和消费体验。同时，对于“鱼龙混杂”的科普知识，消费者要提高健康素养，避免“踩坑”。

加强医美行业监管 促进行业高质量发展

《关于进一步加强医疗美容综合监管执法工作的通知》指出，各政府部门要强化联动，健全部门间信息沟通机制，创新监管手段，严格监督执法。

北京卫生健康监督所副所长刘劲松表示，目前北京市卫生健康监督所针对医美行业的监管主要集中在三个方面。第一，打击非法行医；第二，依法对医院、门诊、诊所开展日常监督和双随机抽检；第三，厘清生活美容与医疗美容的边界问题。

记者了解到，针对医美行业的新需求、新业态、新技术，北京市正通过搭建沟通平台，推进共享执法和综合治理机制，更好地规范医美行业的市场秩序。“综合监管中涉及到的问题，我们会推送给市场监管、食药监、公安等部门，其他部门在遇到医美相关问题时也会推送给我们。” 刘劲松说。

中华医学会整形外科学分会主任委员、中国医学科学院整形外科医院副院长栾杰坦言，从顶层上、架构上，医美行业的从业者缺乏一个非常清晰的、明确的法规来遵守。对此，他表示，应尽快完善专科医师制度，夯实细化行业规范，要有专门的培训机制、体系，要有专门的门槛和准入制度，从根儿上，医美从业者要提高专业度。

“希望相关的监管部门，能够给消费者提供优质的服务和产品，以解决医美行业不平衡发展的问题。”北京市消费者协会秘书长杨晓军指出，医美行业里要形成“良币驱逐劣币”的效应，营造良好的消费环境和消费体验。

强化业自律 坚守医疗美容安全线

近年来，随着医美消费需求持续增长，大众安全变美意识不断增强，加强医美行业的自律和规范备受瞩目。

杨晓军认为，医美由于其特殊性，在消费过程中，如果操作不规范，不仅有经济损失，还可能会对身体造成严重伤害，同时，消费者在消费过程中的安全权、知情权、自主选择权、肖像权和名誉权这五方面的权益都有可能受到损害。因此，在大力开展消费教育，提高消费者的自我保护意识过程中，加强医美行业自律变得尤为重要。

徐宝华对此表示认同，他谈到，随着经济的发展,医美行业被社会广泛关注。在规范行业发展、加强行业自律方面，医生要发挥积极作用。

他谈到，首先，医美医生要坚守医生的使命。在医美机构商业性宣传的背后，应该是医生群体对安全性的把关，医生要坚持医疗本质，遵守医生职业道德与底线。

其次，医生要坚守住医美的安全线。凡是医疗手术都存在一定的风险，作为医生，要将保障患者的安全置于首位，治疗实施之前要综合掌握患者的身体因素、心理因素以及基本需求。

最后，医生要通过不断学习来促进行业的良性发展。医生不可固守陈旧的技术，要对新技术、新理念有学习热情，紧跟时代的步伐，陈旧的技术无法给患者带来更好的医疗效果，甚至带来更高的风险。

传递医美权威声音 拒绝“伪科普”

医美知识科普工作的目标是让医美需求者提升个人的健康素养，了解适合自己并且安全的医美服务。但随着互联网的发展，人们获取信息的平台增多，对于医美科普乱象。

栾杰认为，现在互联网上的科普知识“鱼龙混杂”，有一些机构将科普作为推销、宣传的手段。要做好科普，不在于如何加大宣传渠道，而在于如何来避免出现用于营销的“伪科普”，真正为大众提供他所需要的科学、准确的科普知识。

中华口腔医学会全科口腔医学专委会主任委员、中日友好医院口腔医学中心主任徐宝华表示，应该加大对权威、科学医美知识的宣传，让群众在各种复杂的医美信息中找到权威、科学的内容。从全国精选有学术水准、有职业道德的权威医美专家，共同进行医美知识科普，打造站位高、声量大、传播广的科普群体，为人民群众的求美之路保驾护航。

在北京新氧科技有限公司风控委员会负责人张力明看来，医美科普知识要客观、真实、科学。他介绍道，新氧科技搭建了由“技术+人工”共同组成的审核系统，可直接审核医美机构、医美项目和医生的相关资质。同时，新氧可通过大数据分析筛查潜在的医美相关问题以及大众的认知误区，继而有针对性的进行澄清以及科普。与此同时，新氧科技计划建立“绿宝石”医美知识科普数据库、组建医美知识科普专家组，这既为行业内专业人士提供科普渠道，也为医美消费者扫清求美路上的认知障碍。

“科普工作只有更广泛的传播才能真正帮助到有需要的人群。”张力明建议，权威媒体、自媒体参与到医美知识科普的行列中，共同把客观、真实、科学的医美知识传递到消费者的心里。

中国医学科学院整形外科医院主任医师王太玲则表示，医美知识科普是将高深、有难度的医疗内容通俗化地传递给大众。

王太玲谈到，如今很多医美机构、媒体包括医生个人都在做医美知识科普，对提高人民群众的医美认知发挥了重要作用。但当今的医美科普工作中存在“报喜不报忧”的问题，即科普文章中只传达医美项目好的一面，而不对医美项目的风险性进行提示，具有一定片面性。

“要加大对各途径医美宣传行为的审核与把关，其中包括网站、新媒体等新兴途径。要打击虚假广告、夸大宣传与‘伪科普’，避免消费者‘踩坑’。”王太玲说。

(责编：申佳平、高雷)