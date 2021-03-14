本报记者 赵 鹏 黄晓慧 朱荣鹏

10年前，这里是海南省海口市的高端餐饮一条街，如今，这里已成为海南省互联网信息产业“第一园”：入驻企业超过3000家，2020年园区企业营业收入530亿元，同比增长330%。

从高端餐饮产业到互联网信息产业，海口复兴城数年间华丽转身，折射出海南省经济社会发展的变化。2015年底，海南开始严格控制房地产发展，同时提出发展旅游、热带特色高效农业、医疗健康产业、互联网信息产业等12个重点产业。

政策“好雨”知时节，更知人心。复兴城被海南省确定为创新创业基地，作为海南第一家由“省、市、区三级政府+民营企业共建的产业园”，复兴城信息产业园由此诞生。

吴忠是复兴城产业园所在的海口市龙华区科学技术工业信息化局局长。此前，他没少参与谋划园区建设，但成效并不显著，“一个突出原因，就是‘捡到篮里都是菜’，没有形成系统。”

宁肯少，也要精。今天招来的企业有竞争力，明天园区才会实现高质量发展。复兴城产业园形成共识，并制定了严格的入园审核机制。入园门槛提高了，不仅没影响招商，创投界反而更加看好，7家知名互联网孵化机构陆续入园。

就在复兴城产业园提高入园门槛的同时，海南省也在不断破除体制机制障碍，进一步激活发展动力。复兴城产业园虽是民营企业，但被认定为全省11个重点园区之一，获得“一园一策”扶持。

张凉，是最早一批入驻复兴城产业园的创客。刚入驻时，他曾为招不到理想的员工犯愁，但复兴城产业园的各项贴心服务使他决定“投下信任票”，坚持在这里创业。如今，张凉参与创办的企业，员工规模已从最初的6名发展到约300名，并已成功上市。

2020年6月，海南自贸港建设大幕开启，复兴城产业园率先获批成为国际互联网数据专用通道覆盖的园区，并参与省、市互联网产业发展政策制定。当年，复兴城产业园新增注册企业2318家（含个体工商户821家），同比增长521.45%。截至2020年底，复兴城产业园已吸引6500多名省内外大学生创业就业。

随着落户企业越来越多，园区剩余空间越来越少，创业伙伴越来越多的张凉用了近半年时间，在园区争取到了一个整层空间。“园区发展劲头很足，随着海南自贸港建设的推进，公司的发展前景一定会越来越好。”张凉表示。

《 人民日报 》（ 2021年03月14日 01 版）

(责编：赵欣悦、杨光宇)