本报北京3月13日电 （记者罗珊珊）2021年1—2月，全国实际使用外资1767.6亿元人民币，同比增长31.5%。

从行业看，服务业实际使用外资1417.4亿元人民币，同比增长48.7%，占全国实际使用外资的80.2%。其中，批发和零售业、住宿和餐饮业、租赁和商务服务业分别增长54.1%、45.6%、70.3%。

从来源地看，“一带一路”沿线国家、东盟、欧盟实际投资同比分别增长26.2%、28.1%、31.5%。

从区域分布看，我国东部、中部、西部地区吸收外资分别增长32.3%、11.1%、50.9%。

《 人民日报 》（ 2021年03月14日 01 版）

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