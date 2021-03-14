新华社拉萨3月13日电 (记者王泽昊 李键)记者13日从西藏自治区科学技术厅获悉，由中国科学院国家天文台牵头、西藏自然科学博物馆等单位参加联合申报的“高海拔地区科研及科普双重功能一米级光学天文望远镜建设”项目日前正式启动，这意味着世界上口径最大的折射式光学望远镜将落地拉萨。

西藏自治区科学技术厅副厅长王俊杰介绍，该一米级光学天文望远镜将由中国科学家自主研发建造，建成后，凭借西藏海拔高、观测条件好的特点，可以进行变星、双星等天体的较差测光，近地小行星及空间目标监测等多项科研观测工作。同时，还将深度服务于西藏科普教育。

据了解，下一步西藏还将建设首个自治区（省）级天文馆，该一米级光学望远镜将会安装在天文馆上面，进一步完善西藏科普资源。西藏天文馆有望于今年内开工建设，建成后将成为世界上海拔最高的天文馆。

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