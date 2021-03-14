人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

人民在线 环球网 人民视讯 海外网 人民科技 人民视觉 人民网研究院 人民运营 人民智作 金报电子 人民棋牌 公开课
人民网>>经济·科技

海南自贸港2021年第二批建设项目集中开工

2021年03月14日05:19 | 来源：新华网
小字号

新华社海口3月13日电（记者吴茂辉）13日，海南自由贸易港2021年第二批建设项目集中开工，共开工项目110个，总投资289亿元，其中2021年计划投资88亿元。

此次开工的项目类型涵盖产业发展、“五网”基础设施提质升级、民生公共服务等领域，其中产业发展项目31个，投资共136亿元，占全部项目投资的47%。

作为海南先进制造业的重要承接地，洋浦经济开发区集中开工项目8个，涉及新材料、高端医疗器械、智慧物流等领域。如投资10亿元的东方雨虹海南洋浦新材料综合产业园项目，将填补海南绿色建材市场空白。

据悉，今年以来，海南自由贸易港已累计开工建设项目249个，总投资708亿元。

(责编：赵欣悦、杨光宇)

分享让更多人看到

推荐阅读
不打招呼直奔现场 生态环境部发现唐山四家钢企弄虚作假
　　人民网北京3月13日电 （记者余璐）“钢铁企业是排放大户，也是大气污染治理的责任主体，不能只看效益，把污染留给当地百姓。要提升环保意识，严格落实重污染天气应急预案，切勿心存侥幸。…
国家林草局：2020年我国共完成造林677万公顷
　　人民网北京3月13日电 （记者余璐）“2020年，全国完成造林677万公顷、森林抚育837万公顷、种草改良草原283万公顷、防沙治沙209.6万公顷。”在我国第43个植树节之际，全国绿化委员会相关负责人表示，近年来全国绿化委员会创新推出了造林绿化、抚育管护、自然保护、认种认养、捐资捐物等8大类50多种义务植树尽责形式，各级各类义务植树基地体系逐步完善，“互联网+全民义务植树”持续推开，为生态文明和美丽中国建设作出了积极贡献。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 呼叫中心

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139

广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  互联网药品信息服务资格证书（京）-非经营性-2016-0098

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部