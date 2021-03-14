新华社海口3月13日电（记者吴茂辉）13日，海南自由贸易港2021年第二批建设项目集中开工，共开工项目110个，总投资289亿元，其中2021年计划投资88亿元。

此次开工的项目类型涵盖产业发展、“五网”基础设施提质升级、民生公共服务等领域，其中产业发展项目31个，投资共136亿元，占全部项目投资的47%。

作为海南先进制造业的重要承接地，洋浦经济开发区集中开工项目8个，涉及新材料、高端医疗器械、智慧物流等领域。如投资10亿元的东方雨虹海南洋浦新材料综合产业园项目，将填补海南绿色建材市场空白。

据悉，今年以来，海南自由贸易港已累计开工建设项目249个，总投资708亿元。

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