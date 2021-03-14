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大增31.5%！解析我国前2个月吸收外资“开门红”的原因

2021年03月14日05:20 | 来源：新华网
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　　新华社北京3月12日电 题：大增31.5%！解析我国前2个月吸收外资“开门红”的原因

　　新华社记者于佳欣

　　31.5%！这是我国1至2月吸收外资的同比增速，总额达1767.6亿元。跟不久前发布的前两个月外贸数据一样，我国吸收外资数据也实现了“开门红”。

　　就在去年同期，受新冠肺炎疫情冲击，叠加春节假期因素，企业大面积停工停产，投资活动受限，我国实际使用外资1344亿元，同比下降8.6%。

　　“去年同期基数较低，让今年前两个月吸收外资增幅更加明显，但要看到，即便扣除疫情影响，我国吸收外资依然保持两位数增长，足以证明外商对投资中国的信心。”中国贸促会研究院副院长赵萍说。

　　在对外经济贸易大学中国WTO研究院院长屠新泉看来，外商加大对华投资，与中国率先控制住疫情，率先复产复工，经济态势不断向好有直接关系。

　　这在去年已被印证。2020年，在全球遭受新冠肺炎疫情严重冲击下，全球跨国投资同比大幅下降42%，几近腰斩，而流入中国的外资却逆势增长4%，中国一举跃升为全球最大外资流入国。不久前发布的中国制造业采购经理指数（PMI）连续12个月在临界点以上，也印证了经济继续保持平稳恢复态势。

　　不仅经济持续向好，中国还进一步扩大开放，持续优化营商环境——

　　外商投资法落地实施，一再缩减外商投资准入负面清单，修订鼓励外商投资产业目录，在服务业、制造业等领域不断放宽外商投资准入门槛……

　　“特别是区域全面经济伙伴关系协定（RCEP）成功签署，中欧投资协定谈判如期完成，这些都将增加外商对华投资的确定性，为保护外企合法权益提供制度保障，大大提升外商投资的信心。”屠新泉说。

　　中国美国商会日前发布的《2021中国商务环境调查报告》显示，61%的受访企业仍视中国为首选投资目的地，三分之二的企业表示将增加在华投资，反映了外资企业对中国市场日益增长的信心。

　　外商投资中国的信心从引资结构中也可见一斑：前两个月，服务业实际使用外资1417.4亿元人民币，同比增长48.7%，其中，批发和零售业、住宿和餐饮业、租赁和商务服务业分别增长54.1%、45.6%、70.3%。

　　专家认为，对于这些疫情中受冲击较大的行业，吸收外资增幅出现明显上升，不仅说明中国相关消费需求回暖，从另一个侧面也印证外资对中国经济的看好。

　　商务部数据还显示，我国西部地区吸收外资增长50.9%，超过中东部地区。“一带一路”沿线国家、东盟、欧盟实际投资同比分别增长26.2%、28.1%、31.5%，均呈现明显增幅。

　　“进一步缩减外资准入负面清单”“推动服务业有序开放”“促进内外资企业公平竞争”……今年的政府工作报告对加大力度吸收外资作出部署，让更多外商看到投资中国的机遇。

　　高通公司中国区董事长孟樸说，中国加大5G网络和千兆光网建设力度，丰富应用场景，让我们对中国未来发展更加期待。高通将深化与中国移动通信生态系统伙伴合作，在国内国际两个市场中共寻机遇。

　　霍尼韦尔中国总裁林世伟说，“十四五”期间，公司将加大产品、技术、解决方案等创新，在“新基建”等关键领域与中国企业深度合作。

　　“外资加码投资中国，既是短期看中经济持续回升的势头，更是长期瞄准中国高质量发展的机会。”赵萍说，中国超大规模市场引力加上不断扩大开放的举措，将吸引更多外资企业投资中国。

(责编：赵欣悦、杨光宇)

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