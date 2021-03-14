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党支部引领治理，业委会实体化运行，重庆璧山——

老旧小区换新颜

本报记者  王斌来  蒋云龙  刘新吾
2021年03月14日08:00 | 来源：人民网－人民日报
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　　曾经，重庆市璧山区瑞湖名苑小区常遇到难事，业主和物业矛盾不少：地砖坏了不换，电梯停了不修，车辆乱停乱放……居民不满意，就不交物业费；物业收不到物业费，服务就更不上心。

　　在璧山区，近年来许多老旧小区都出现了类似的难题。不少居民搬离，还有不少居民希望由政府来解决问题。

　　“老旧小区，政府该管。小区的生活环境直接关系到群众的获得感、幸福感、安全感。”璧山区委书记蓝庆华说，区委和区政府不选择大包大揽，而是引导小区党支部、业委会充分发挥作用，理顺居民与小区物业公司关系，推动“居民自己管好小区”。

　　2019年8月开始，在瑞湖名苑小区党支部引领下，小区业委会实体化运行，对小区环境开展系统治理。“小区住户太少，物业挣钱不多，服务难保障，不如自己干。”瑞湖名苑小区党支部书记刘立堂说，业委会研究确定后，自聘物业工作人员，优先录用小区居民。

　　自己干能比物业公司干得还好？“能！”刘立堂表示，小区党支部带动了党员，党员再带动群众，全体居民合力，改变小区旧貌。志愿服务出力量，出租公共空间获取收益，小区更换了电梯，平整了空地，增加了绿化，还引进幼儿园和便民超市等服务设施。不到一年，小区换了新颜，有些老居民又搬回来住了。

　　“党建引领、小区治理”的治理创新改变了瑞湖名苑小区的面貌。受益的老旧小区在璧山区越来越多。

　　2019年1月以来，璧山区推行该项试点。小区党支部引领治理，业委会实体化运行。有了自主权，业主们积极性高涨，业委会的服务更加周到。在秋实学府小区，业委会开设“孝心食堂”，让老人们方便吃饭；在宏康浩宇小区，业主们开展消防整改，告别多年的消防隐患……

　　“党的十九届五中全会提出，改善人民生活品质，提高社会建设水平。我们打算以小区为抓手，进一步加强社会治理，提升共建共治共享水平。”蓝庆华表示。璧山区的小区治理得到了群众认可：在2020年重庆市“我最喜欢的10项改革”网络评选中，“党建引领、小区治理”得到近百万个点赞，排名全市第一。

　　曾经物业费都收不齐的瑞湖名苑小区，如今反而有了盈余，业委会今年决定反馈给全体业主。前几天，居民郑女士去交物业费，不仅没交出去，还领回了一笔钱。“交了这么多年物业费，第一次见着‘回头钱’。”她说，“虽不多，但心里可暖和了。”


　　《 人民日报 》（ 2021年03月14日 01 版）

(责编：孙红丽、杨迪)

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