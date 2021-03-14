2月份
全社会用电量5264亿千瓦时
同比增长18.5%
2021年03月14日08:00 | 来源：人民网－人民日报
小字号
本报北京3月13日电 （记者丁怡婷）记者从国家能源局获悉：2月份，全社会用电量5264亿千瓦时，同比增长18.5%。分产业看，第一产业用电量65亿千瓦时，同比增长26.4%；第二产业用电量3218亿千瓦时，同比增长22.5%；第三产业用电量1004亿千瓦时，同比增长24.7%；城乡居民生活用电量977亿千瓦时，同比增长2.1%。
1—2月，全社会用电量累计12588亿千瓦时，同比增长22.2%。分产业看，第一产业用电量142亿千瓦时，同比增长26.5%；第二产业用电量8012亿千瓦时，同比增长25.8%；第三产业用电量2313亿千瓦时，同比增长22.5%；城乡居民生活用电量2121亿千瓦时，同比增长10.0%。
《 人民日报 》（ 2021年03月14日 01 版）
(责编：孙红丽、杨迪)
分享让更多人看到
推荐阅读
- 不打招呼直奔现场 生态环境部发现唐山四家钢企弄虚作假
- 人民网北京3月13日电 （记者余璐）“钢铁企业是排放大户，也是大气污染治理的责任主体，不能只看效益，把污染留给当地百姓。要提升环保意识，严格落实重污染天气应急预案，切勿心存侥幸。…
- 评论
- 关注