本报北京3月13日电 （记者李晓晴）记者从近日召开的中国森林资源核算研究成果新闻发布会上获悉：以第九次全国森林资源清查期末2018年为基准测算，全国林地林木资产总价值为25.05万亿元，其中林地资产9.54万亿元，林木资产15.52万亿元；森林生态系统提供生态服务价值为15.88万亿元；首次开展评估的森林文化价值约为3.10万亿元。

研究显示，第九次森林资源清查期末2018年，全国林地资源实物量3.24亿公顷，林木资源实物量185.05亿立方米。与第八次森林资源清查期末2013年相比，林地资源面积增长了4.51%，林地资源价值量增长了24.87%；林木资源实物存量增长了15.12%，价值量增长了13.70%。

林地林木资源持续增长，森林财富持续增加，为绿色发展奠定了重要的物质基础。目前我国人均拥有森林财富1.79万元，较第八次清查期末2013年增长14.01%。

《 人民日报 》（ 2021年03月14日 06 版）

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