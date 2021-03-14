本报北京3月13日电 （记者贺勇）3月12日是中国植树节，今年是全民义务植树开展40周年。记者从首都绿化委员会办公室了解到，义务植树运动开展40年来，北京已有超过1亿人次通过各种形式参加义务植树活动，植树2.1亿株，为北京国际一流和谐宜居之都建设注入绿色动能。

据了解，从开展义务植树前的1980年到2020年底，北京森林覆盖率由12.83%提高到44.4%，森林蓄积量达到2520万立方米；城市绿化覆盖率由20.08%提高到48.5%，人均公共绿地面积达到16.5平方米。

近年来，为倡导市民植树尽责，北京细化八大类37种尽责形式，形成了“春植、夏认、秋抚、冬防”四季尽责的北京品牌，变一季植树为全年尽责。北京开展了“互联网+全民义务植树”基地建设，目前已经建成国家、市、区、街乡和社村等五级基地25个。市民可通过“首都全民义务植树”公众号和首都全民义务植树网实现全媒体预约、咨询和捐资。

《 人民日报 》（ 2021年03月14日 06 版）

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