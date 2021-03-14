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北京拟调整买二手房提取公积金业务

朱开云
2021年03月14日08:05 | 来源：北京青年报
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原标题：北京拟调整买二手房提取公积金业务

　　为回应群众关切，北京住房公积金管理中心发布《关于进一步优化住房公积金提取业务的通知（征求意见稿）》（以下简称《意见稿》）公开征集意见的公告。

　　公告称，近期部分群众反映：提取已故职工住房公积金需提供公证书或判决书等材料，因账户余额少、办理手续复杂，提取存在不便。另外，部分职工购买北京市存量住房（也称“二手房”），撤销购房网签后，仍以购房名义提取公积金,存在违规骗提风险。

　　《意见稿》提到，申请人或其配偶购买本市 “二手房”申请提取住房公积金时，应同时提供该房屋在北京市住房和城乡建设委员会签约备案的购房合同编号，及过户后的房屋所有权证号或不动产权证号，联网核验无误后即可办理。

　　《意见稿》明确，住房公积金账户余额5万元以下(不含利息)的已故职工配偶、父母、子女申请一次性销户提取已故职工住房公积金时，无需提供公证部门出具的确认继承权或受遗赠权的公证书，或人民法院作出的判决书、裁定书或调解书。已故职工公积金账户余额5万元以上(不含利息)的，继承人、受遗赠人申请销户提取，按原有规定办理。

　　《意见稿》提到，如隐瞒真实情况，通过提交虚假材料、虚假承诺等方式骗取已故职工住房公积金，记入不良信息，涉嫌犯罪的，移送司法机关追究法律责任。

(责编：孙红丽、杨迪)

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