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权威专家前瞻延迟退休改革动向:渐进式、有弹性、有差别地实施

延迟退休不会搞“一刀切”

2021年03月14日08:29 | 来源：广州日报
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原标题：延迟退休不会搞“一刀切”

　　●小步调整简单理解就是延迟退休改革不会“一步到位”，而是采取渐进式改革，用较小的幅度逐步实施到位，每年延迟几个月或每几个月延迟1个月，节奏总体平缓。

　　●延迟退休不会搞“一刀切”，不是规定每个人必须达到延迟后的法定退休年龄才能退休，而是要体现一定的弹性，增加个人自主选择提前退休的空间。

　　●延迟退休不是“齐步走”，而是要与现行退休政策平稳衔接。

　　据新华社电 12日公布的“十四五”规划和2035年远景目标纲要明确提出，按照“小步调整、弹性实施、分类推进、统筹兼顾”等原则，逐步延迟法定退休年龄。

　　这些原则分别指的是什么？接下来到底怎么改？记者专访了人社部中国劳动和社会保障科学研究院院长金维刚。

　　小步调整——每年延迟几个月或每几个月延迟1个月

　　金维刚：小步调整简单理解就是延迟退休改革不会“一步到位”，而是采取渐进式改革，用较小的幅度逐步实施到位，每年延迟几个月或每几个月延迟1个月，节奏总体平缓。

　　也就是说，政策实施后，退休年龄线会往后慢慢推。比如说，原本满50岁退休的女性，政策实施后，第一年，变成50岁1个月或几个月退休。不同年龄段的人，退休年龄不同。以此类推，经过若干年过渡期完成改革。

　　可以确定的是，改革前期，临近退休的人，只会延迟1个月或几个月，不会出现一下子晚退休几年的情况。

　　对年轻人来说，延长的退休年龄幅度会大一些，但未来有很长的过渡期和适应期。

　　弹性实施——个人会有自主选择提前退休的空间

　　金维刚：延迟退休不会搞“一刀切”，不是规定每个人必须达到延迟后的法定退休年龄才能退休，而是要体现一定的弹性，增加个人自主选择提前退休的空间。

　　这是延迟退休改革最大、最重要的特征。

　　客观地讲，不论是从不同职业群体、不同岗位的就业稳定性和工作强度看，还是从个人身体状况、家庭需求和价值追求看，都存在较大的差异，由此产生的诉求各不相同，有的人希望多工作，有的人希望早退休。

　　延迟退休改革，应该充分考虑这些多元化需求。在统一实施的基础上，结合我国的现实国情、文化传统以及历史沿革等情况，增加弹性因素，允许个人根据自身情况和条件，选择提前退休的具体时间，充分体现改革的灵活性和包容性。

　　分类推进——不同群体、不同性别将继续保持退休年龄差异

　　金维刚：延迟退休不是“齐步走”，而是要与现行退休政策平稳衔接。

　　我国现行法定退休年龄男职工60周岁、女干部55周岁、女工人50周岁，政策有所不同。实施延迟退休改革将区分不同群体，采取适当的节奏，稳步推进，逐步到位。

　　对于现有不同职业、地区、岗位存在的一些政策差异，改革后也会保持政策延续性，确保政策调整前后有序衔接，平稳过渡。

　　统筹兼顾——配套政策和保障措施需协同推进

　　金维刚：延迟退休不能“单兵突进”。延迟退休改革是一项系统工程，与之相关的配套政策和保障措施非常多，需要统筹谋划、协同推进。

　　一方面，过去一些与退休年龄相关的政策，要随着延迟退休进行相应调整；另一方面，延迟退休改革也会带来一些新问题和新挑战，需要有相应的配套措施及时跟进。

　　比如如何通过更有针对性的措施促进大龄劳动者就业创业？如何更大力度对就业困难人员、特别是灵活就业人员给予社保补贴，帮助其再就业？如何进一步加大对大龄失业人员的保障力度，开发适合大龄劳动者的岗位？还有修订相关法律法规等。

　　只有统筹兼顾，配套措施到位，才能确保延迟退休改革平稳落地、顺利实施。　　（姜 琳）

(责编：杨迪、孙红丽)

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