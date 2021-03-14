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全国政协委员丁奎岭：基础研究“冷板凳”亟须加热

2021年03月14日08:43 | 来源：中国青年报
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原标题：基础研究“冷板凳”亟须加热

　　此次两会，全国政协委员、中科院院士、上海交通大学常务副校长丁奎岭特别关注政府工作报告中有关“打好关键核心技术攻坚战，制定实施基础研究十年行动方案”的内容。基础研究是科学技术发展与变革的源动力，是科技创新的总开关，能否做好基础研究，事关创新中国的未来。

　　“经过多年发展，特别是党的十八大以来，我国的基础研究已经跨入由量到质、由点到面的全面提升新阶段。”丁奎岭说，目前仍要清楚地认识到，我国的基础研究整体水平与欧美等发达国家仍有较大差距，在很长一段时间内依然需要奋起追赶，不断提升基础研究水平。

　　他介绍，当前我国高质量国际论文数与高被引科学家人数均稳居全球第二，多个学科取得一批有国际影响力的原创成果。为了进一步加强基础研究，国务院和科技部、财政部、教育部等部委出台了一系列文件，在优化布局、激发活力、管理改革、环境营造方面取得诸多积极的成效，但是基础研究“遇冷”现象依然存在。

　　丁奎岭认为，当前我国基础研究领域存在以下不足：

　　一是基础研究的投入仍需进一步加大。2020年我国全年研究与试验发展（R&D）经费支出24426亿元，R&D经费投入强度为2.40%，与美国、日本等科技强国相比尚有一定差距。基础研究经费1504亿元，占R&D的比重为6.16%，而发达国家基础研究投入占R&D比重达15%至20%，差距仍然较大。

　　二是科学研究的评价机制不够完善。科技创新仍存在重视短期效益、淡化长期影响的浮躁心态，“短平快”的常规科学范式研究较多，引领性、颠覆性、原创性的重大科技成果产出不足。

　　三是基础研究的顶尖人才和团队比较匮乏。“高精尖”科技人才存在较大供给缺口，部分青年人才仍存在留不住、待不长等现象。

　　对此，丁奎岭在今年的提案中建议加快推动“基础研究十年行动计划”，为重大原始创新的“冷板凳”加热。因此，他建议：

　　一是增加“压舱石”，强化对基础研究的稳定支持。建议未来10年将基础研究在全社会R&D的投入比例，从目前的6%增加至10%以上，加快实施基础研究重大专项。对于具有潜力的科研人员和基础研究项目，在增加经费投入的同时放宽经费使用年限,比如采取5年+5年的模式，促使更多科研人员“十年磨一剑”。

　　二是打开“校正仪”，深化科研评价体系改革。在有条件的高校和科研院所开展试点，建立符合基础研究实际的评价体系。通过揭榜与自命题的方式，选定基础研究特区并给予特定支持，设定十年（或更长）期限，不考核一般论文成果，只关注研究价值和实施进展。进一步改善快出成果、多发论文、争评职称、抢高帽子的急功近利心态。

　　来源：中国青年报

(责编：孙红丽、杨迪)

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